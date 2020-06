Emil Boc, Claudiu Florica, Dinu Pescariu si Valerian Vreme, citati ca martori in dosarul afaceristei Vanessa Youness

Acuzatiile DNA

Ea este acuzata de procurorii DNA ca ar fi primit un milion de euro de la un om de afaceri, dupa ce a promis ca va interveni pe langa un demnitar pentru aprobarea unor documente ce priveau licente IT pentru produse utilizate de catre Ministerul Educatiei Nationale in scoli.Procesul a fost suspendat in acest an ca urmare a masurilor luate in vederea reducerii impactului pandemiei COVID-19. La termenul de marti sunt citati in calitate de martori fostul premier Emil Boc , fostul ministru al Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, Valerian Vreme , si afaceristii Florica Claudiu, Dinu Pescariu si Mihail Dinu, potrivit portalului instantelor. Potrivit dosarului DNA, Florica si Pescariu au denuntat-o pe Youness in 2016, inainte sa afle organul de urmarire penala, asa ca au beneficiat de clauza de nepedepsire in acest caz, potrivit Legii 682/2002 privind protectia martorilor.Potrivit DNA, in perioada februarie - august 2011, Youness Amal Vanessa a pretins si ulterior a primit de la un om de afaceri suma de 1.000.000 de euro, promitand ca va interveni pe langa un inalt demnitar in vederea aprobarii unor documente ce priveau licentele IT pentru produse utilizate de catre Ministerul Educatiei Nationale in scoli."Documentatia respectiva a fost aprobata la data de 06 iulie 2011, independent de presupusele demersuri ale inculpatei, mentionate mai sus. Cu toate acestea, inculpata a primit banii pretinsi, in doua transe, printr-un intermediar, astfel suma de 720.621 euro a fost virata in contul unei societati controlata de Youness Amal Vanessa, exact in ziua in care Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale a primit confirmarea oficiala a aprobarii documentelor respective (14.07.2011), iar restul sumei i-a fost inmanata inculpatei in numerar", anunta DNA.In cauza s-a dispus instituirea sechestrului asigurator, asupra mai multor bunuri imobile (4 terenuri, 6 apartamente, 2 garaje, etc.) ce apartin inculpatei.Intr-un alt dosar, a carei ancheta s-a finalizat in aceasta primavara, Gelu Oltean, fost sef al DGIPI, a fost trimis in judecata de procurorii DIICOT , fiind acuzat ca a organizat impreuna cu iubita lui, Vanessa Youness, si cetateanul britanic Thomas Lishman sedinte de samanism la care participau zeci de persoane, unde se consumau droguri , respectiv o bautura traditionala folosita de triburile din Amazon, care provoaca viziuni si halucinatii.