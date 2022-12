EurActiv, despre DNA si SRI: Versiunea 2.0 a Securitatii lui Ceausescu

DNA si SRI sunt apreciate de multi oameni, insa sunt si destule voci care le vad drept o versiune moderna a Securitatii ceausiste.

Aceasta este si parerea jurnalistului Nick Kochan, care scrie, intr-un articol pentru EurActiv, despre felul in care vede lupta anticoruptie din tara noastra.

Kochan isi incepe argumentarea amintind ca Romania a intrat in Uniunea Europeana pe baza faptului ca si-a rezolvat problema cu coruptia mostenita de la regimul lui Nicolae Ceausescu, unul dintre cele mai corupte si mai necrutatoare din Europa Centrala.

Autorul subliniaza ca problemele de coruptie au facut ca primirea tarii in UE sa fie amanata pana in anul 2007, dar "munca energica a unei agentii anticoruptie numita DNA a convins atunci puterile europene ca tara are intentii serioase in ce priveste combaterea sistemului corupt". Insa intrebarea pe care UE trebuie sa o puna urgent este daca aceasta lupta anticoruptie a mers prea departe.

Iata si ce a scris Irish Times despre DNA si despre riscul ca PSD sa castige alegerile

Multi dintre criticii sistemului anticoruptie sustin ca acesta se considera deasupra legii si, impreuna cu SRI, evolueaza in ceea ce multi vad drept versiunea 2.0 a Securitatii lui Ceausescu.

E drept insa, recunoaste Kochan, ca in Romania coruptia ramane o problema serioasa, afectand dezvoltarea economica a tarii si distantand cetatenii de rand de politicieni. Potrivit Indexului de Percepere a Coruptiei, publicat de Transparency International, Romania este a treia tara din UE, in ce priveste nivelul coruptiei.

Romania, comparata cu sistemul chinez de justitie. DNA nu mai raspunde in fata nimanui

In opinia jurnalistului, ceea ce ar putea parea un succes datorita ratei de condamnare de 92 la suta din toate cazurile reprezinta mai degraba ceva ce aminteste de un tribunal chinez unde judecatorului ii este prea teama de procuror sa achite un inculpat, din cauza vreunei pedepse.

Kochan acuza "o tactica cvasi-juridica" folosita de procurori pentru a-i ameninta pe inculpati, si anume arestarea preventiva. Potrivit autorului, o astfel de practica, in care acuzatul poate petrece pana la jumatate de an in spatele gratiilor in timp ce se desfasoara ancheta, este suficienta pentru a convinge multi acuzati sa coopereze.

Insa cea mai grava acuzatie impotriva DNA este aceea ca nu mai da socoteala nimanui, mai spune autorul.

Sibiul, orasul sefei DNA si al presedintelui tarii

Nick Kochan arata si ca procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si presedintele Klaus Iohannis au plecat din Sibiu.

Fiica unui procuror din Sibiu, Kovesi a fost numita procuror sef al DIICOT Sibiu, in anul 2006, iar ulterior, in acelasi an, a devenit prima femeie si cel mai tanar procuror numit procuror general al tarii. In fruntea DNA a ajuns in anul 2013.

Iohannis a fost ales in anul 2000 ca primar al Sibiului, pratic in perioada in care Kovesi a urcat treptele profesionale.

Sursa citata aminteste de casele cumparate de Klaus si Carmen Iohannis, cand actualul presedinte era primar, dupa o cariera de profesor de liceu, ambele meserii nefiind foarte bine platite in Romania.

Nu in ultimul rand, Kochan scrie in articolul sau si despre veniturile pe care familia Iohannis le-ar fi obtinut din chirii, dar si despre procesul pe care il are presedintele.

