Romania, "exemplul suprem negativ" in cel mai recent raport OLAF: "Bani pentru paduri, bagati in cazinouri"

Ultimul raport al Oficiului European de Lupta Antifrauda (OLAF), a fost dat publicitatii joi 10 septembrie, plaseaza Romania, alaturi de Ungaria, in fruntea clasamentului in ceea ce priveste numarul de investigatii in ceea ce priveste fraudarea fondurilor europene.Unul din dosarele date exemplu in acest raport vizeaza firma 3T Construct din Piatra-Neamt, denumita "Tel Drum de Neamt", in spatele careia s-ar fi aflat mai multi apropiati ai lui Liviu Dragnea . Un dosar cu un prejudiciu de 102 milioane de euro, clasat de catre DNA la finalul lunii iunie.Ramona Strugariu poveste ce s-a intamplat cand seful OLAF a prezentat acest caz in comisia parlamentara."Iar stau cu castile in urechi, in Comisia CONT - Comisia pentru control bugetar a Parlamentului European - si aud cum directorul OLAF da Romania drept exemplu suprem - negativ - la retele care se ocupa de frauda si spalare de bani, retele conectate la proiecte finantate din bani europeni.Se intampla acest lucru in cadrul prezentarii Raportului OLAF pentru anul 2019. Este vorba chiar despre speta pe care am prezentat-o aici mai devreme - un proiect in valoare de 102 milioane EUR. Mi se scufunda umerii in scaun de rusine, dar raman aici, ascult si reactionez. O voi face pana cand n-o sa-mi mai fie rusine. Pentru ca asta trebuie facut. Nimic altceva nu e mai important," scrie europarlamentarul.Alta postare despre Romania."Romania in Raportul OLAF 2019:- bani pentru paduri, bagati in cazinouri;- statii de epurare si filtrare a apei fictive, cu parteneri fictivi si obiectivul de a frauda fonduri europene si de a spala bani. Un proiect de 102 mil de euro, care vizeaza direct sanatatea publica."Cam asa ramai dupa audierile cu OLAF. E unul dintre momentele acelea prelungite insuportabil cand sprancenele si parul o iau involuntar in sus, fara sa faci niciun efort.In Romania, rata trimiterilor in judecata dupa recomandarile OLAF este de 46%. Nu grozav dar un pic peste media europeana, care este de 39%.In Bulgaria, in schimb, este de 13%. Dezastruos. Ceea ce indica, mai ales repetat de-a lungul anilor, o problema sistemica si care trebuie adresata serios. La fel ca si multe probleme din Romania, de altfel.Mergem mai departe. Cu rabdare, pana reusim," scrie europarlamentarul roman.Ramona Strugariu a luat miercuri cuvantul, in cadrul Comisiei pentru control bugetar din Parlamentul European, pe tema raportului anual al Oficiului European de Lupta Antifrauda (OLAF)."In contextul unor trenduri ascendente tot mai pronuntate in ceea ce priveste cazurile de frauda cu privire la finantari pe componenta de mediu si sustenabilitate, precum si a situatiilor in care banii europeni sunt accesati pentru a fi folositi in scopuri ilicite - Romania este in topul tarilor cu astfel de cazuri - am avut un schimb de opinii cu domnul Ville Itala,Directorul General al OLAF despre cum o cooperare mai stransa intre agentiile europene, Comisie si statele membre ar putea adresa aceste fenomene. Aici nu vorbim doar de bani, ci in primul rand de sanatatea publica, deci avem nevoie de o strategie europeana clara si coerenta care sa combata rapid aceste ilegalitati," scrie pe blog europarlamentarul. Intrucat timpul nu a permis un raspuns detaliat, ea va adresa si in scris aceste intrebari, inclusiv referitor la modul in care putem monitoriza mult mai bine nivelul de implementare a recomandarilor OLAF de catre statele membre. "Imediat ce voi primi raspunsul, il voi face public," conchide aceasta.