EXCLUSIV Cate dosare de coruptie a deschis DNA la primariile din Capitala

Anuntul lui Bologa

Inca un dosar

"In perioada 01 ianuarie - 08 octombrie 2020, pe rolul DNA - Structura Centrala au fost inregistrate 28 de dosare ce vizeaza presupuse infractiuni de coruptie (luare si dare de mita, trafic de influenta, etc.) si asimilate celor de coruptie ( abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite, etc.) savarsite de functionari din cadrul primariei Capitalei si a primariilor de sector.In aceste cauze, in acest moment cercetarile se desfasoara doar cu privire la fapta,)," comunica DNA, la solicitarea Ziare.com.Solicitarea a fost facuta dupa ce procurorul -sef DNA, Crin Bologa, dezvaluia, saptamana trecuta, ca exista astfel de dosare in instrumentarea procurorilor anticoruptie "Exista dosare in care se cerceteaza gestionarea banului public, inclusiv la primariile de sector si la Primaria Capitalei.Avand in vedere aceasta perioada a campaniei electorale, nu am vrut sa fim folositi in aceasta lupta electorala si in aceasta perioada am avut o comunicare publica mai redusa, dar nu si o activitate mai redusa.Am primit sesizari si de-o parte si de alta a spectrului politic, tocmai pentru a folosi Directia in aceasta lupta politica, iar noi am incercat cu tact sa nu fim implicati si sa nu influentam aceasta lupta politica," declara Crin Bologa.In plus, ministrul Finantelor, Florin Citu , a postat in seara zilei de luni, 12 octombrie, un anunt pe pagina personala de Facebook referitor la controalele facute la Primaria Bucuresti."Sa fie foarte clar pentru toata lumea: primul raport finalizat la PMB a fost deja trimis la DNA", a anuntat Citu.Cu cateva ore mai devreme, ministrul Finantelor a anuntat, tot pe Facebook, ca suma totala pe care inspectorii din Ministerul Finantelor au calculat-o, in urma controlului efectuat la Primaria Capitalei, ca fiind prejudiciu, este de aproximativ 200 de milioane de lei.