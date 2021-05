Fiica unui fost consilier municipal PSD, condamnata definitiv la 6 ani de inchisoare pentru evaziune

Potrivit portalului instantelor de judecata, Curtea de Apel Ploiesti a respins, marti, ca nefondate recursurile formulate de Ana-Ruxandra Stanciu, fiica a fostului consilierul PSD Marilena Stanciu din cadrul CL Ploiesti, si Aurelian Sandu, ambii administratori ai unor firme, dar si recursul formulat de partea civila ANAF impotriva sentintei pronuntate la data de 7 septembrie 2020 in acest dosar.La acea data, instanta de fond a condamnat-o pe Ana-Ruxandra Stanciu la cinci ani de inchisoare pentru evaziune fiscala si a constatat ca aceasta fapta este concurenta cu cele pentru care inculpata a fost condamnata anterior prin decizia definitiva a Curtii de Apel Ploiesti din data de 25 februarie 2016.In acest context, instanta a dispus descontopirea pedepsei rezultante anterioare de patru ani si sase luni inchisoare in pedepsele componente si, in final, contopirea acestora cu cea noua, urmand ca inculpata sa execute o pedeapsa de sase ani de detentie.De asemenea, Tribunalul Prahova l-a condamnat pe inculpatul Aurelian Sandu, cu antecedente penale, tot la o pedeapsa de sase ani de inchisoare.Procurorii DNA Ploiesti i-au trimis in judecata pe cei doi inculpati in noiembrie 2017."In perioada 3 iulie 2006 - 16 noiembrie 2007, inculpata Stanciu Ana Ruxandra, beneficiind de ajutorul celuilalt inculpat, s-a sustras de la plata obligatiilor fiscale catre bugetul statului prin neinregistrarea in evidentele contabile a operatiunilor comerciale desfasurate (cu produse petroliere) si a veniturilor aferente incasate", se preciza, la acel moment, intr-un comunicat al DNA.Conform aceleiasi surse, inculpatii au cauzat un prejudiciu in suma totala de 15.254.808 lei, din care 3.210.022 de lei reprezentand TVA de plata, 2.690.489 de lei - impozitul pe profit, 7.860.754 de lei - accize produse energetice si 1.493.543 de lei - TVA aferenta accizelor stabilite suplimentar.Ana-Ruxandra Stanciu si Aurelian Sandu au fost condamnati definitiv in 2016 la patru ani si sase luni de inchisoare, respectiv patru ani de detentie intr-un dosar privind fraudarea unor firme de leasing.