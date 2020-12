Flagrant DNA in cazul unei spagi de sute de mii de euro. Un barbat sustinea ca poate obtine achitarea intr-un proces de coruptie

Procurorii DNA au explicat pe scurt intregul caz."In perioada octombrie - decembrie 2020, inculpatul ar fi pretins initial de la o persoana trimisa in judecata de procurorii anticoruptie pentru savarsirea infractiunii de luare de mita (martor in cauza), suma de 600.000 de euro care, dupa mai multe, s-a diminuat la 400.000 de euro, platibili in doua transe.La data de 29 decembrie 2020, inculpatul ar fi primit suma de 200.000 euro moment in care s-a procedat la constatarea infractiunii flagrante.In schimbul acestor bani, inculpatul ar fi lasat sa se creada ca are influenta asupra magistratilor ce ar urma sa judece dosarul martorului in calea de atac a apelului si-i va determina pe acestia sa pronunte o solutie de achitare fata de acesta," arata DNA.La data de 30 decembrie 2020, barbatul urmeaza sa fie prezentat Tribunalului Bucuresti cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.