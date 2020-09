Florin Secureanu, fostul director al Spitalului Malaxa, a fost trimis in judecata de DNA pentru cinci infractiuni de coruptie

Secureanu este acuzat de savarsirea a cinci infractiuni de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit (din care doua savarsite in forma continuata).Alaturi de acesta, a mai fost trimisa in jduecata o persoana fizica, reprezentant al unor societati comerciale, pentru savarsirea a unei infractiuni de complicitate la abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.Potrivit procurorilor, inculpatul Secureanu Florin-Adrian si-ar fi incalcat atributiile de serviciu prevazute de legislatia primara in sensul ca, in calitate de manager al Spitalului Clinic "Nicolae Malaxa" din Bucuresti si ordonator de credite, ar fi dispus, in perioada 2009-2016, efectuarea unor plati in cuantum total de 648.193 lei din fondurile unitatii sanitare catre mai multe societati comerciale, printre care si cele administrate de celalalt inculpat."Concret, banii respectivi ar fi fost achitati atat in contextul unor operatiuni comerciale care nu s-au derulat in realitate (privind achizitia unor produse si servicii destinate unitatii medicale) cat si pentru bunuri achizitionate la preturi si de sase ori mai mare fata de cele de achizitie. Spitalul Clinic "Nicolae Malaxa" din Bucuresti s-a constituit parte civila cu suma de 648.193,27 lei", se precizeaza in comunicatul DNA.In cauza s-a instituit masura sechestrului asigurator asupra unor bunuri imobile ce apartin inculpatului Secureanu Florin - Adrian. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucuresti cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.Fostul manager al Spitalului Malaxa, Florin Secureanu, a mai fost trimis in judecata de DNA pe 15 mai 2017, in dosarul in care este acuzat ca a conceput si a pus in aplicare mai multe mecanisme prin care si-a insusit peste 9 milioane de lei din patrimoniul spitalului, care s-a constituit parte civila in acest caz. Florin Secureanu este judecat pentru delapidare (cinci fapte, din care una cu consecinte deosebit de grave) si luare de mita.Alaturi de Secureanu au mai fost trimisi in judecata Margareta Preda, la data faptei director financiar-contabil al Spitalului Malaxa, pentru doua infractiuni de complicitate la delapidare; Traian-Alexandru Nica, la data faptelor specialist IT la acelasi spital, pentru complicitate la delapidare si fals in inscrisuri sub semnatura privata; Paul Stoica, la data faptelor sef al Serviciului Tehnic - Administrativ al Spitalului Malaxa, si Stefan-Lucian Nicolae, la data faptelor tehnician administrativ la aceeasi unitate medicala, pentru complicitate la delapidare si fals intelectual, precum si Eugen Rasoiu, Eugenia Dumitru si Simona Trandafir, la data faptelor administratori ai unor societati comerciale, pentru complicitate la delapidare, dar si Cristian Ionita si Mihai Mesner, de asemenea administratori ai unor firme, pentru complicitate la delapidare cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani.Florin Secureanu a fost manager al Spitalului Clinic "Nicolae Malaxa" din Bucuresti in perioada 1 aprilie 2007 - 29 noiembrie 2016, timp in care "a conceput si pus in aplicare mai multe mecanisme prin care si-a insusit sume semnificative de bani din patrimoniul spitalului, in cuantum total de 9.144.053,4 lei", se arata in rechizitoriul procurorilor.Secureanu a mai fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie , in mai 2017, pentru luare de mita si delapidare, in dosar fiind acuzata o paguba de peste 9 milioane de lei la Spitalul Malaxa.