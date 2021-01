Fost ministru al Justitiei, despre politicienii anchetati de DNA care divorteaza subit: "Poate le aduce cineva aminte ca este in vigoare confiscarea extinsa a averilor ilicite"

Postarea Anei Birchall

Ana Birchall face trimitere la stirea potrivit careia fostul ministru al Mediului, Costel Alexe , in prezent presedinte al CJ Iasi, ar fi divortat saptamana trecuta de sotia sa, Raluca, potrivit unor surse din PNL citate de Ziarul de Iasi.Fostul ministru al Justitiei aminteste si de un alt caz celebru, al fostului primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache, dosar in care este implicata si sotia fostului edil."Sincer chiar nu m-a interesat si nu ma intereseaza viata privata a unei persoane si nu as fi facut vorbire dar se pare (daca e adevarat ca a divortat) ca acest natarau a "divortat" doar ca sa isi ascunda averea, folosind astfel o metoda practicata si de altii (a se vedea Tudorache diamante de la sectorul 1!) Poate ii aduce aminte cineva ca in acest moment ESTE IN VIGOARE legea privind CONFISCAREA EXTINSA A AVERILOR ILICITE si i se aplica!Deci averea "nu mai e la adapost" ci va fi recuperata din mainile "tertilor", deci si a fostei sotii (daca a divortat!). Dap, pe multi a deranjat legea pentru care impreuna si cu voi, prietenii si cititorii acestei pagini, m-am zbatut sa o adoptam... acum astept ca toti care au competenta legala sa o aplice si banii furati romanilor sa fie recuperati!," scrie Ana Birchall.