Fost ministru al Justitiei, despre predarea lui Daniel Dragomir in Italia: "Mi se pare putin suspecta, sa nu cumva sa beneficieze de reteta lui Savulescu"

Postarea Anei Birchall

Este vorba de mai multe comisii rogatorii, decise de instantele romanesti, care se fac prin intermediul Ministerului Justitiei. Una dintre acestea a fost chiar cu afaceristul Rami Ghaziri, unul dintre denuntatorii din acest dosar, care este in Liban. Fugit inainte de pronuntarea sentintei definitive , Daniel Dragomir s-a prezentat miercuri la o sectie de politie din Bari, insotit de avocatul ales, si a fost depus la Penitenciarul din Bari.In acest context, Ana Birchall arata ca aceasta "predare" din proprie initiativa i se pare putin suspecta si reaminteste de cazul milionarului Dragos Savulescu, condamnat la 5 ani si 6 luni in dosarul Retrocedarilor de pe litoral. In acest caz, judecatorii italieni i-au redus pedeapsa si au decis suspendarea executarii pedepsei.Imi pare rau sa spun, dar am avut dreptate cand am tot scris ca e fugit in zona Bari, Italia! Sper sa fie adus urgent acasa sa isi execute pedeapsa cu inchisoarea si sa nu scape si el folosind "reteta" deja practicata de altii clamand ca este victima si prigonit politic!Imi aduc aminte cat de virulent ataca Justitia, institutiile statului roman, cat de furibund ma ataca pe mine personal pentru ca in timpul mandatului meu de ministru al justitiei, impreuna cu colegele si colegii de la MJ, mi-am facut treaba, indeplinind toate procedurile legale, care au cantarit greu si in acest dosar. Hai cu toti fugarii acasa ca prea rad in nas romanilor cinstiti!P.S. "Predarea" asta din proprie initiativa mi se pare putin suspecta dar sper sa ma insel eu si, asa cum am scris mai sus, domnul Dragomir sa NU beneficieze de "reteta" patentata de Savulescu si sa ne trezim ca instantele italiene ii vor da "cu suspendare" si asa il vor face scapat, nu?