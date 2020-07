Fosti ministri, inalti functionari si afaceristi sunt vizati de DNA intr-un mega-dosar de coruptie privind achizitiile publice de la Institutul Fundeni

Dadeau informatii confidentiale

Spaga, bilete de avion si excursii

Interceptari si marturii

Pensia si salariul

Firmele lui Dorin Cocos

Masina primita de la Tehnoplus Medical

Un dosar in care doi fosti directori din cadrul Institutului Clinic Fundeni au recunoscut faptele de coruptie si au incheiat acorduri de recunoastere a vinovatiei. Este vorba de Emilia Grigore, fost director financiar-contabil al Institutului Clinic Fundeni, si Adrian Parvulescu, fost sef Birou Achizitii Publice in cadrul Institutului Clinic Fundeni.Cei doi au fost condamnati la 2 ani si 3 luni inchisoare cu suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere pentru luare de mita, in forma continuata si permitere a accesului unor persoane neautorizate la informatii ce nu sunt destinate publicitatii, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, in forma continuata.Potrivit DNA, cei doi le-ar fi oferit unor oameni de afaceri, in mod nelegal, informatii nedestinate publicitatii, astfel incat acestia sa poata incheia mai multe contracte de echipamente si produse medicale cu Institutul Clinic Fundeni.Informatiile erau oferite atat anterior organizarii procedurilor de achizitie publica, cat si in timpul derularii acestora, respectiv in perioada iulie 2015 - februarie 2016.Ulterior, contractele au si fost incheiate de unitatea medicala cu firmele administrate de persoanele care au beneficiat de informatiile respective."Concret, informatiile nedestinate publicitatii oferite de inculpata Grigore Emilia ar fi reprezentat, printre altele, date despre firma concurenta, acordul cadru incheiat de spital cu o firma concurenta, necesarul de echipamente medicale, planul de achizitii publice al spitalului, etc.De asemenea, documentatia de atribuire a contractelor ar fi fost intocmita astfel incat sa avantajeze anumite firme, pe baza unor specificatii tehnice pe care inculpatul Parvulescu Adrian le-ar fi obtinut de la persoanele care controlau acele societati," explica DNA, in mai 2020, moment in care acordurile celor doi au fost trimise Tribunalului Bucuresti.Urmarea acestor conduite a fost atribuirea contractelor de achizitie publica catre firmele administrate de persoanele respective, ale caror oferte au intrunit conditiile stipulate in documentatia de atribuire."Intr-un context similar, in perioada 30 aprilie 2008-30 septembrie 2012, inculpatii Grigore Emilia si Parvulescu Adrian ar fi beneficiat de plata unor bilete de avion si excursii in valoare totala de 153.364 lei de la firme ale unor oameni de afaceri.Foloasele ar fi fost primite in legatura cu indeplinirea unor acte ce intrau in indatoririle de serviciu ale celor doi inculpati sau in legatura cu indeplinirea unor acte contrare acestor indatoriri (referitoare la organizarea unor proceduri de achizitie publica prin licitatie)," acuza DNA.In prezenta avocatilor, cei doi, Emilia Grigore si si Adrian Parvulescu, au declarat expres ca recunosc comiterea faptelor retinute in sarcina lor, accepta incadrarea juridica pentru care a fost pusa in miscare actiunea penala si sunt de acord cu felul si cuantumul pedepsei aplicate, precum si cu forma de executare a acesteia.Acordurile celor doi au fost confirmate de Tribunalul Bucuresti:- Adrian Parvulescu, pe 19 iunie 2020.- Dosarul- Emilia Grigore, pe 19 iunie 2020.La Tribunalul Bucuresti au fost trimise documente din ancheta DNA din care reiesea implicarea unor afaceristi in coruperea unor membri ai Guvernului si modul de fraudare al achizitiilor publice."Sunt sute de ore de inregistrari ambientale si telefonice, facute de-a lungul timpului, in diverse perioade. Cele mai recente sunt din primavara anului 2020. Apar nume de ministri si de secretari de stat, dar si de inalti functionari.," explica sursele citate pentru Ziare.com.De exemplu, Emilia Grigore a dat in februarie 2020, o declaratie la DNA in care arata, printre altele ca lucreaza la Institutul Clinic Fundeni din 1 mai 1977, neintrerupt, si pana in prezent. Ea a ocupat mai multe functii de conducere, in departamentele economice."Am pierdut functia de director economic al Institutului aproximativ in perioada 2009-2011, intrucat nu am vrut sa ma inscriu in PNL la sugestia anumitor persoane al caror nume nu doresc sa-l precizez."La un moment, femeia s-a si pensionat, dar dupa ceea a dat concurs pentru ocuparea functiei de economist, iar de atunci si pana in prezent exercita cu delegatie functia de sef serviciu-contabilitate la Institutul Clinic Fundeni.O parte din acuzatiile aduse acesteia are legatura cu firmele controlate de afaceristul Dorin Cocos - Imuno Diagnostika, Spectrum Magnamed SRL, Hemos Med SRL, Clamari Trading SRL, Disan Ortomed SRL, Green Med SRL si Meditest Global SRL.Emilia Grigore a explicat ca nu l-a cunoscut personal pe Dorin Cocos, dar ca tinea legatura cu unul dintre oamenii acestuia de incredere."Dorin Cocos avea o mare influenta in acest domeniu medical cunoscand pe ministrii sanatatii care s-au succedat pana in 2015 si pe managerii Institutului," ar fi explicat aceasta la DNA.De la omul de incredere al lui Cocos ar fi primit excursiile: "Am refuzat plicuri cu bani de la aceasta, atunci mi-a oferit excursiile ce fac obiectul audierii si am acceptat sa fie platite de firmele acesteia."Femeia a marturisit ca a primit bilete de avion si vacante la Paris, Barcelona , Dubai, Londra sau Venetia, care ar fi fost achitate de firmele controlate de Dorin Cocos.," ar fi explicat Emilia Grigore.In plus, sustin sursele citate, femeia a dat detalii inedite si despre firma Tehnoplus Medical, controlata de afaceristul Octavian Niculescu."Tehnoplus Medical SRL a avut relatii contractuale cu Institutl pana in anul 2011, iar ulterior pana la incheierea contractului din 10 decembrie 2015 pe paturi si monitoare ATI, doar sporadic Tehnoplus Medical a efectuat mici interventii service pe sume mici de ordinul miilor de lei," a explicat directoarea.In 2010, cand i-a fost furata masina, un autoturism Dacia 1310, Octavian Niculescu i-ar fi oferit spre folosinta un autoturism marca Skoda Octavia."Nu am nicio justificare pentru faptul ca am acceptat masina oferita de Niculescu Octavian. Masina nu era noua la momentul la care am primit-o de la Niculescu Octavian, ci era din anul 2004 inmatriculata.Niciodata domnul Niculescu Octavian nu mi-a oferit nici un alt avantaj in afara acestei masini. Eu cred ca Niculescu Octavian mi-a imprumutat acest autoturism din omenie, intrucat el chiar este un om bun si a sponsorizat des Institutul cu echipamente la blocul operator.Niculescu Octavian mi-a spus ca mai mult a pierdut decat a castigat de pe urma acelor proceduri anterioare celei ce face obiectul cauzei. Eu nu l-am favorizat Niculescu Octavian la vreo procedura de atribuire, cu exceptia celei finalizata cu incheierea contractului din 10 decembrie 2015 cu Tehnoplus Medical SRL.," a mai declarat Emilia Grigore.