Fostul colonel SRI, Daniel Dragomir, a fost dat in urmarire nationala. Datele acestuia apar la "Persoane urmarite", pe site-ul Politiei Romane

Foto: Politia Romana

Sursa: Politia Romana

Surse: A plecat din tara

"Impotriva numitului Dragomir Daniel, Tribunalul Bucuresti-Sectia I Penala a emis mandatul de executare a pedepsei inchisorii nr.9358 din data de 18.06.2020, fiind condamnat la o pedeapsa de 3 ani si 10 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de trafic de influenta, spalare de bani si participatie improprie la fals in inscrisuri sub semnatura privata," arata Politia Romana. Anuntul nu este insotit de o fotografie la ora transmiterii acestei stiri.Politia a postat si o fotografie cu Daniel Dragomir in anuntul pus pe site.Surse din MAI au declarat pentru Digi24.ro ca Dragomir a plecat din tara inainte ca instanta sa anunte sentinta in dosarul sau. Dragomir ar fi iesit din tara miercuri.Politistii din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au efectuat verificari la mai multe adrese in vederea depistarii lui Daniel Dragomir, pentru a pune in aplicare mandatul de incarcerare."Avand in vedere ca cel in cauza nu a fost gasit, se fac demersurile legale pentru a fi dat in urmarire," anunta politistii.