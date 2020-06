Fostul colonel SRI, Daniel Dragomir, condamnat definitiv la 3 ani si 10 luni de inchisoare. Spaga de aproape 2 milioane de lei, confiscata

Celebru pentru cazul "Black Cube"

Cat de mare era influenta fostului ofiter?

In faza de fond a procesului, Tribunalul Bucuresti il condamnase pe Daniel Dragomir la un an de inchisoare cu suspendare pentru fals in inscrisuri, dar a fost achitat pentru acuzatiile de coruptie.In acelasi dosar, sotia fostului ofiter, plutonier major (r) in SRI, Marinela Zoica Dragomir, a fost condamnata la 2 ani si 8 luni cu suspendare. In faza de fond ea fusese condamnata la un an de inchisoare cu suspendare.Instanta a mai decis confiscarea de la fiecare dintre cei doi soti a sumei de 1.015.176,66 de lei, potrivit portalului instantelor. Decizia a fost luata in majoritate, de un complet de divergenta. Doi judecatori, Ovidiu Richiteanu si Mariana Constantinescu, au fost pentru condamnarea lui Dragomir, in timp ce de-al treilea jduecator, presedintele completului, judecatorul Ciprian Ghita, a fost pentru mentinerea sentintei date de Tribunalul Bucuresti.Daniel Dragomir a devenit cunoscut dupa ce a fost arestat preventiv in septembrie 2016 pentru implicare in dosarul "Black Cube" privind hartuirea sefei DNA de atunci, Laura Codruta Kovesi In dosarul in care a fost condamnat, DNA sustinea ca, in perioada octombrie 2012 - octombrie 2013, Daniel Dragomir, care indeplinea functia de sef grupare sectoare informativ-operative in Directia Generala de Prevenire si Combatere Terorism din cadrul SRI, beneficiind de ajutorul sotiei sale, a pretins si a primit de la un administrator al unor societati comerciale (denuntator in cauza) suma totala de 2.030.353 lei, echivalent a 462.567 euro, compusa din:(echivalent a 374.078 euro), suma primita in numerar intr-un cont bancar deschis pe numele altei persoane;(echivalent a 70.575 euro), reprezentand finantarea cheltuielilor necesare infiintarii, dotarii si asigurarii functionarii unei societati comerciale, incluzand si un autoturism de lux, marca Porsche Cayenne;(echivalent a 18.000 euro), reprezentand salariul lunar de 8.000 lei, primit de sotia sa, in calitate de administrator al acestei firme nou infiintate.Denuntatorul in acest dosar este omul de afaceri libanez Rami Ghaziri, care detinea Avicola Crevedia.Procurorii declara ca aceste sume de bani au fost pretinse si primite de catre Daniel Dragomir pentru a-si folosi influenta asupra unor functionari publici, factori de decizie in cadrul Ministerului Finantelor, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si Garzii Financiare.Totodata, Daniel Dragomir i-a promis lui Ghaziri ca-i va determina pe acei functionari publici sa faca demersuri pentru rambursarea la timp, catre firmele libanezului, a unor sume de bani, solicitate cu titlu de TVA de la bugetul de stat, sau stoparea unor controale fiscale.Procurorii mai spun ca sotii Dragomir au transferat, succesiv, sumele de bani primite in conturi care le apartineau lor sau unor membri ai familiei, iar ulterior au constituit depozite si au cheltuit o parte din bani in interes personal, in scopul disimularii originii ilicite a sumei de 1.648.400 lei, reprezentand contravaloarea a 374.078 euro.Pe de alta parte, in sarcina lui Daniel Dragomir s-a mai retinut ca a folosit date si informatii avand caracter clasificat in scopul obtinerii unor sume de bani si alte foloase necuvenite si a permis lui Ghaziri accesul la date care se refereau la activitatea infractionala derulata de acesta si grupul de firme apartinand acestuia.In sarcina sotilor Dragomir s-a mai retinut ca, in cursul lunii noiembrie 2013, au determinat cu intentie doi martori sa semneze doua inscrisuri sub semnatura privata, in cunostinta de cauza, in care se atestau imprejurari necorespunzatoare adevarului.Inscrisurile erau un contract de imprumut si o chitanta prin care, in mod nereal, se mentiona imprumutarea, respectiv restituirea sumei pretinse si primite, in numerar, de catre Daniel Dragomir in contul unei persoane din familia sa.