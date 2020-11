Fostul consilier personal al lui Andrei Chiliman, Robert Grigorescu, condamnat definitiv la 8 ani de inchisoare pentru o spaga de 1,3 milioane de lei

Acuzatiile DNA

Robert Grigorescu era considerat unul dintre oamenii de incredere al fostului primar Andrei Chiliman si se ocupa de coordonarea Directiei de investitii a Primariei Sectorului 1 din Bucuresti."Pedeapsa de 8 ani inchisoare se executa in regim de detentie," precizeaza judecatorii, conform portalului instantelor Initial, Tribunalul Bucuresti l-a condamnat pe Robert Grigorescu la patru ani si sase luni inchisoare cu executare, dar in faza de apel instanta a admis apelul DNA si a majorat pedeapsa.Instanta a mai decis confiscarea sumei de 1.397.497 lei, primita cu titlu de mita de fostul consilier, iar pentru recuperarea banilor a fost mentinut sechestrul pus pe un autoturism marca BMW , o cota de 1/2 dintr-un teren cu suprafata de 16.173 mp si mai multe conturi bancare.Robert Grigorescu a fost trimis in judecata in martie 2017 de DNA Ploiesti, fiind acuzat ca, in perioada februarie 2009 - decembrie 2013, in calitate de consilier personal al primarului Sectorului 1, Andrei Chiliman, cu atributii de coordonare a Directiei de investitii, a pretins procentaje de 10% si 15% din valoarea unor contracte de lucrari si a primit, de la un om de afaceri, suma totala de 1.397.497 lei."Banii respectivi au fost primiti de inculpat in numerar, la biroul sau, direct sau prin intermediari, pentru a atribui si a asigura derularea in bune conditii a mai multor contracte de reabilitare termica a blocurilor, atribuite de Primaria Sectorului 1 firmei administrate de omul de afaceri, direct sau in subantrepriza", aratau procurorii.Joi seara, instanta a condmanat definitiv un alt fost consilier al lui Chiliman. Razvan Iordan, fost director al Directiei Inspectie din cadrul Primariei Sectorului 1 si fost consilier al fostului edil Andrei Chiliman, si Dan Toma, fost director executiv adjunct in cadrul acelelasi directii, au fost condamnati joi seara la pedepse cu executare in penitenciar . Si in acest caz eentinta este definitiva.