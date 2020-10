UPDATE Fostul director Unifarm, Ionel Adrian, trimis in judecata de DNA pentru o mita de 760.000 de euro. "Spagarii" au recunoscut acuzatiile

Integral acuzatiile DNA

"Spagarii", acord de recunoastere

Acuzatiile din acest caz: luare de mita, abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, complicitate la trafic de influenta, instigare la fals intelectual si folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane.In acelasi dosar a mai fost trimisa in judecata si Maria Lizica Daniela Radu, serviciu comercial al CN Unifarm SA, sub aspectul savarsirii infractiunilor de: abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit si fals intelectual."In contextul declararii de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii, in data de 30 ianuarie 2020, a starii de urgenta pentru sanatatea publica la nivel international din cauza infectiilor cu noul Coronavirus, Guvernul Romaniei a emis O.U.G. nr. 11/2020 privind stocurile de urgenta medicala (printre echipamentele respective fiind incluse combinezoanele si mastile de protectie) precum si unele masuri aferente instituirii carantinei.CN UNIFARM SA a fost desemnata, alaturi de alte institutii publice, sa efectueze achizitii de astfel de echipamente de protectie.In acest context, inculpatul Ionel Eugen Adrian, in calitatea mentionata mai sus, ar fi pretins suma de 760.000 euro unui intermediar ce reprezenta o societate comerciala pentru ca CN Unifarm SA, companie de stat, sa atribuie un contract de achizitie a echipamentelor de protectie impotriva infectarii cu virusul COVID 19 (250.000 de combinezoane si 3 milioane de masti chirurgicale).Contractul ar fi fost incheiat cu o firma privata, in prima jumatate a lunii martie 2020, cu incalcarea dispozitiilor prevazute in Legea 98/2016 privind achizitiile publice, atat sub aspectul modului in care a fost negociat, cat si a modului in care a fost atribuit, practic fara nicio procedura.Acelasi document ar fi fost semnat si de inculpata Radu Maria - Lizica - Daniela, in calitate de sef serviciu comercial in cadrul CN Unifarm SA, pe care, ulterior, inculpatul Ionel Eugen Adrian ar fi determinat-o sa ateste in mod nereal, pe documentele de atribuire aferente contractului, ca negocierea s-ar fi efectuat chiar cu reprezentantul legal al firmei respective. In realitate, negocierea s-a realizat intre directorul general Ionel Eugen Adrian si intermediar, la un restaurant din municipiul Bucuresti, unde practic s-a convenit asupra clauzelor contractului si a pretului echipamentelor de protectie.Pentru acest "serviciu", persoana intermediara ar fi pretins de la reprezentantii societatii comerciale, pentru sine si pentru functionari din CN Unifarm SA, suma de 5.810.175 lei, reprezentand un procent de 18% din valoarea totala a contractului.Din aceasta suma, inculpatul Ionel Eugen Adrian urma sa primeasca cei 760.000 euro amintiti anterior.Deoarece societatea comerciala furnizoare nu ar fi achitat intermediarului nicio suma din procentul de 18 % convenit initial, inculpatul Ionel Eugen Adrian, in calitate de director general al C.N. Unifarm S.A, a decis rezilierea unilaterala a contractului.Totusi, anterior, firma respectiva ar fi reusit sa livreze cantitatile de 1 milion de masti chirurgicale (neconforme cu standardele stipulate in contract) si 25.920 de combinezoane din totalul echipamentelor mentionate in contract, pentru care CN Unifarm SA a achitat suma de 2.380.000 lei (reprezentand doar valoarea mastilor respective).Prin modalitatea descrisa mai sus s-ar fi produs un prejudiciu in valoare de 2.380.000 lei in patrimoniul CN Unifarm SA, concomitent cu obtinerea unui folos necuvenit in acelasi cuantum de catre societatea beneficiara a contractului.Separat de cele anterior mentionate, in cauza s-a mai retinut ca, la data de 06 iunie 2016, Ionel Eugen Adrian ar fi dobandit calitatea de director general al C.N. Unifarm SA cu incalcarea dispozitiilor legale.Concret, in calitate de membru si presedinte al Consiliului de Administratie al Companiei Nationale Unifarm SA, acesta ar fi votat, la sedinta din aceeasi data, numirea sa ca director general al CN Unifarm SA.Or, dispozitiile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice interzic in mod expres ca presedintele Consiliului de Administratie sa fie numit si director general, aspect ignorat de membrii acestuia, printre care si Ionel Eugen Adrian. In aceeasi zi, inculpatul ar fi emis si ar fi semnat o decizie, in urma careia, in perioada 14 iulie 2016 - 25 mai 2020, ar fi obtinut venituri nete in cuantum de 498.722 lei.In cauza, CN Unifarm SA s-a constituit parte civila pentru suma de 2.380.000 lei.In cauza, s-a dispus luarea masurii sechestrului asigurator asupra tuturor bunurilor mobile si imobile ce apartin celor doi inculpati.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucuresti, cu propunere de a se mentine masurile preventive si asiguratorii dispuse in cauza."Potrivit DNA, anterior, procurorii anticoruptie au incheiat acorduri de recunoastere a vinovatiei cu trei inculpati (persoana intermediara si doi reprezentanti ai societatii beneficiare a contractului), in sarcina acestora retinandu-se savarsirea unor infractiuni de trafic si cumparare de influenta.In prezenta aparatorilor alesi, acestia au declarat expres ca recunosc comiterea faptelor retinute in sarcina lor, accepta incadrarea juridica pentru care a fost pusa in miscare actiunea penala si sunt de acord cu felul si cuantumul pedepselor aplicate, precum si cu forma de executare a acestora, respectiv- 3 ani inchisoare , cu suspendarea executarii pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani si interzicerea, pe o perioada de 3 ani de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, de a detine, purta si folosi orice categorie de arme si de a ocupa o functie de conducere in cadrul unei persoane juridice de drept public.Dosarele de urmarire penala privindu-i pe cei trei inculpati, impreuna cu acordurile de recunoastere a vinovatiei au fost trimise la Tribunalul Bucuresti.