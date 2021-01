Fostul europarlamentar Marian Zlotea, condamnat la 8 ani si 6 luni de inchisoare pentru coruptie. Sentinta este definitiva

Acuzatiile DNA

"Dispune confiscarea sumei de 263.000 lei de la inculpatul Zlotea Marian," mai arata Curtea de Apel Bucuresti. Initial, Tribunalul Bucuresti il condamnase pe Marian Zlotea la 2 ani de inchisoare cu suspendare.Conform minutei, Zlotea a fost gasit vinovat de trafic de influenta in forma continuata (28 acte materiale) si a primit o sentinta de 6 ani, luare de mita - 5 ani, instigare la luare de mita in forma continuata (15 acte materiale) - 8 ani si constituire a unui grup infractional organizat - 5 ani."Contopeste pedepsele aplicate urmand ca inculpatul Zlotea Marian sa execute pedeapsa cea mai grea de 8 ani inchisoare, sporita la 8 ani si 6 luni inchisoare,' explica Curtea de Apel Bucuresti.Conform minutei, mai multi inspectori ANSVSA au fost condamnati la pedepse intre 1 an si 6 luni de inchisoare si 6 ani de inchisoare.Decizia a fost luata intr-un dosar in care Marian Zlotea a fost trimis in judecata de DNA , alaturi de 14 fosti subalterni din cadrul ANSVSA, fiind acuzat, printre altele, ca ii obliga pe inspectorii din Bucuresti sa cotizeze lunar la PDL cu cate 3.000 de lei pentru a isi pastra locul de munca.Minuta instantei poate fi accesata pe portalul Curtii de Apel Bucuresti. Potrivit DNA, in perioada octombrie 2009 - mai 2010, Marian Zlotea, fost secretar general adjunct in PDL, in calitate de presedinte al ANSVSA, ar fi constituit, impreuna cu sefii directiilor sanitare veterinare (DSVSA) Bucuresti si Ilfov, un grup infractional organizat in scopul de a obtine, direct si prin intermediul subalternilor, foloase necuvenite, prin folosirea abuziva a functiilor detinute, de la agentii economici pe care ii controlau, potrivit procurorilor.Concret, fostul presedinte al ANSVSA, in repetate randuri, ar fi determinat conducerea DSVSA Bucuresti, respectiv pe Doina Lupu, fost director coordonator, si pe Marius Hofman, fostul adjunct al acesteia, sa abuzeze de functiile detinute pentru procurarea produselor alimentare necesare unor activitati precum atragere a alegatorilor cu pomeni electorale, sustinerea unor evenimente, asigurarea protocolului ANSVSA, dar si al altor institutii.Zlotea cunostea, potrivit anchetatorilor, faptul ca, la randul lor, sefii DSVSA Bucuresti isi determina subalternii sa se foloseasca de calitatea de inspector pentru a procura aceste produse de la agentii economici pe care ii autorizau si controlau.In aceeasi perioada, Marian Zlotea ar fi conditionat mentinerea pe functii si pastrarea locului de munca la DSVSA Bucuresti a inspectorilor din cadrul Serviciului Inspectie si Control si Serviciului Igiena Veterinara de plata unei sume lunare in cuantum de 3.000 lei de catre fiecare inspector, reprezentand o cotizatie lunara pentru PDL, plata ce s-a efectuat in perioada ianuarie - mai 2010.Procurorii il mai acuza pe Zlotea ca, in perioada noiembrie - decembrie 2011, a pretins suma de 143.000 de lei, de la administratorul unor supermarketuri, pentru a favoriza si a proteja magazinele respective de controalele DSVSA judetene si DSVSA Bucuresti.El ar fi primit mita cu ajutorul lui Marius Hofman si Dionisie Caileanu, care era administrator al unor societati comerciale, disimulat, prin incheierea a doua contracte fictive de prestari servicii.