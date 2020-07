Fostul prefect de Buzau, Paul Beganu, condamnat definitiv la 8 ani si 6 luni de inchisoare, intr-un dosar care viza retrocedarea a 5.000 de hectare de padure

Confiscari si daune

Inalta Curte a condamnat 11 persoane in acest caz, printre s-au aflat doi fosti prefecti de Buzau, un avocat, un fost judecator, dar si un fost sef al ITRSV Focsani, iar o persoana a fost achitata.Prin aceeasi sentinta, instanta de judecata a dispus confiscarea de la inculpatii din acest dosar a sumelor totale de 4.621.000 de euro si peste 1.690.000 de lei.In plus, judecatorii au admis actiunea civila formulata de statul roman prin Ministerul finantelor publice si a dispus ca sase dintre inculpati sa plateasca statului peste 21,7 milioane de euro. De asemenea, in dosar s-a constituit parte civila si Regia nationala a padurilor Romsilva care, conform aceleiasi sentinte, trebuie sa primeasca peste 5 milioane de lei de la unii dintre inculpati.