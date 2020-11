Fostul presedinte al CNAS, Lucian Duta, condamnat la 6 ani de inchisoare pentru o spaga de 6,3 milioane de euro

"In baza art.289 alin.3C.p. in referire la art.112 alin.1 lit.e C.p. confisca de la inculpatul Duta Nicolae Lucian suma de 6.300.000 euro, in echivalent lei la cursul oficial BNR , din ziua executarii," este minuta tribunalului, conform portalului instantelor Fostul presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) Lucian Duta a fost trimis in judecata de DNA , in decembrie 2018, fiind acuzat ca a primit, in perioada 2010-2012, mita de 6,3 milioane de euro de la doua firme de software care au incheiat contracte cu CNAS."Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar pe cautiune, a inculpatului Duta Nicolae Lucian, la data faptelor presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (C.N.A.S.), sub aspectul savarsirii infractiunii de luare de mita in forma continuata (4 acte materiale)", anunta DNA.In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut ca, in perioada 2010 - 2012, inculpatul Duta Nicolae Lucian, in calitate de presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, a pretins de la reprezentantii a doua firme de software un comision de 10% din valoarea fiecarui act aditional sau contract pe care l-a semnat in aceasta calitate si a primit suma totala de 6.300.000 de euro, din care 5.500.000 euro prin transferuri bancare si 800.000 euro in numerar.Sumele de bani au fost remise inculpatului fie in numerar (in mai multe transe), fie prin virament in contul unei companii offshore inregistrata in Insulele Antile si cu conturi bancare deschise in Elvetia.In cauza au fost dispuse masuri asiguratorii asupra sumei de 2.183.820 euro identificata intr-un cont bancar din Elvetia, asupra unui teren cu constructie S+P+4, asupra a 3 apartamente si asupra unui autoturism.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucuresti cu propunere de a se mentine masurile preventive si asiguratorii dispuse in cauza.