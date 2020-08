Fostul procuror DNA Ploiesti, Mircea Negulescu, va fi eliberat

Fostul procuror a fost plasat sub control judiciar pentru o perioada de 60 de zile."Admite contestatia formulata de inculpatul Negulescu Mircea impotriva incheierii nr. 289 din data de 4 august 2020, pronuntata de judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia penala in dosarul nr. 2032/1/2020. Desfiinteaza incheierea atacata si rejudecand: In baza art. 242 alin. 2 Cod procedura penala raportat la art. 215 din Codul de procedura penala, inlocuieste masura arestarii preventive luata fata de inculpatul Negulescu Mircea prin incheierea nr. 24/C din 23 iulie 2020, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala in dosarul nr. 1867/1/2020, cu masura controlului pe o perioada de 60 de zile, incepand cu data de 13 august 2020 pana la data de 11 octombrie 2020, inclusiv", se arata in minuta instantei.Mircea Negulescu este acuzat de catre procurorii Sectiei Speciale ca a falsificat probe si a constrans si corupt mai multe persoane sa faca denunturi si declaratii mincinoase in doua dosare instrumentate pe vremea cand era procuror la DNA Ploiesti, printre care si dosarul "Tony Blair", care ii vizeaza pe fostul deputat Sebastian Ghita si fostul premier Victor Ponta "In fapt, primul inculpat, in calitate de procuror de caz la DNA - ST Ploiesti, cu ajutorul celui de al doilea inculpat, ofiter de politie judiciara, ar fi procedat la ticluirea modului de sesizare si a intregului material probator administrat in doua dosare aflate in instrumentarea DNA - ST Ploiesti, cu scopul invinuirii pe nedrept a unor persoane, ar fi dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de 4 persoane, precum si masuri neprivative de libertate constand in control judiciar fata de 3 persoane, despre care cunostea ca sunt nevinovate, si ar fi determinat judecatorul de drepturi si libertati sa dispuna, fara vinovatie, arestarea preventiva a unei persoane in baza materialului probator plasmuit", sustine Sectia speciala de anchetare a magistratilor.Totodata, Mircea Negulescu este acuzat ca ar fi determinat 4 persoane, "prin corupere, prin constrangere sau prin alte fapte cu efect vadit intimidant", sa dea declaratii mincinoase in cele doua dosare instrumentate, ar fi determinat 3 persoane sa formuleze, ca urmare a constrangerii exercitate asupra lor, denunturi cu privire la existenta unor fapte prevazute de legea penala, cunoscand ca acestea sunt nereale, ar fi procedat la falsificarea denunturilor si a declaratiilor acestor persoane prin atestarea unor fapte sau imprejurari necorespunzatoare adevarului, precum si la clasificarea denunturilor ticluite in numele a doi dintre denuntatori.De asemenea Curtea Suprema a revocat si masura controlului judiciar ce fusese dispusa de catre procurorii Sectiei Speciale impotriva fostului procuror DNA Ploiesti, Alfred Savu.