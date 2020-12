Fostul sef al Unifarm SA, pus sub control judiciar. Adrian Ionel este cercetat intr-un dosar privind achizitii de masti si acuzat ca a cerut peste 700.000 de euro, spaga

Ce interdictii i s-au pus lui Adrian Ionel

Adrian Ionel este cercetat pentru abuz in serviciu.Procurorii DNA spun ca, "la data de 15 martie 2020, inculpatul Ionel Eugen Adrian, in calitatea mentionata mai sus, fara respectarea vreunei proceduri si cu incalcarea prevederilor legale, ar fi incheiat cu o societate comerciala un contract de achizitii publice (in valoare de 4.499.985 lei) ce avea ca obiect cumpararea a 1.500.000 "masti chirurgicale cu trei pliuri".".Ulterior, la doar doua zile de la incheierea contractului, directorul general al Companiei Nationale Unifarm SA ar fi decontat catre firma respectiva suma de, reprezentand un avans din valoarea contractului incheiat in conditiile de mai sus.Pana in prezent societatea comerciala nu a livrat nicio masca, iar dupa denuntarea contractului aceasta nu a returnat nici suma primita drept avans".Prin demersurile mentionate mai sus, inculpatul Ionel Eugen Adrian ar fi produs un prejudiciu companiei nationale pe care o conducea in valoare de 3.599.988 lei, concomitent cu obtinerea unui folos material in acelasi cuantum pentru societatea respectiva.Pe timpul cat se afla sub control judiciar, inculpatul trebuie sa respecte o serie de obligatii, intre care:- sa nu paraseasca limita teritoriala a tarii, decat cu incuviintarea prealabila a procurorului,- sa nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele mentionate in ordonanta de dispunere a controlului judiciar."Inculpatului i s-a atras atentia ca, in caz de incalcare cu rea-credinta a obligatiilor care le revin, masura controlului judiciar se poate inlocui cu masura arestului la domiciliu sau masura arestarii preventive.Inculpatului Ionel Eugen Adrian i s-a adus la cunostinta calitatea procesuala in conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedura penala", mai arata DNA.