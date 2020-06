Fugarii de lux ai Romaniei: Gulerele albe condamnate pentru coruptie, greu de extradat

Savulescu, condamnat in februarie 2019

Popoviciu, in Marea Britanie din 2017

Rizea: spaga de 300.000 de euro

Alina Bica, fost secretar de stat in Ministerul Justitiei

Fiul fostului presedinte al Moldovei

Prins in Ungaria

Marko Attila, la bere in Budapesta

Ultimul VIP care incepe fuga de Justitie

Complicele lui Mazare, in Argentina

Amicul lui Marta

"Veteranii" fugii de justitie

Ziare.com

com

In timp ce instantele din Romania dau tot mai putine decizii de condamnare in dosarele de mare coruptie , lista fugarilor incepe sa se lungeasca. Cel mai recent nume greu care fuge de executarea pedepsei este fostul colonel SRI, Daniel Dragomir, condamnat la 3 ani si 10 luni de inchisoare Un alt milionar care fuge de aproximativ 4 ani de Justitia din Romania este Alexander Bogdan Adamescu, cercetat de DNA pentru dare de mita. Cu precizarea ca pe numele acestuia, in 2016, instantele din Romania au emis un mandat de arestare in lipsa. Ulterior, in marie 2018, Adamescu Jr. a fost arestat in Londra, fiind acuzat ca ar fi falsificat unele documente prezentate in timpul procedurii de extradare.Despre procedurile privind extradarea acestuia, autoritatile nu au mai comunicat date suplimentare de luni bune.Pe lista se mai remarca fostul deputat PSD Cristian Rizea - care din pribegie face mai multe "dezvaluiri", fosta sefa a DIICOT Alina Bica - fost secretar de stat in Ministerul Justitiei, fiul unui fost presedinte al Republicii Moldova, doi fosti deputati UDMR , afaceristi spagari, sau escroci de top.Dragos Savulescu (47 de ani) a fost condamnat, in februarie 2019, la 5 ani si jumatate de inchisoare in dosarul "Retrocedarilor de pe litoral".Om de afaceri si fost patron al clubului de fotbal Dinamo , Savulescu a cochetat cu actoria. A fost iubitul Madalinei Ghenea, dar s-a insurat cu fosta Miss Albania, Angela Martini.Dragos Savulescu a facut bani din tranzactii imobiliare. Inainte de sentinta definitiva, milionarul a primit 50 de milioane de euro pentru Parcul Verdi, pe care Primaria Capitalei l-a rascumparat la un pret de aproximativ 10 ori mai mare fata de valoarea de piata a terenului.La inceputul anului, el s-a predat initial la o sectie din Napoli , in prezenta avocatului sau, dar magistratii italieni l-au eliberat. Dupa eliberare, Savulescu si sotia sa au suprins opinia publica prin fotografiile si mesajele postate pe conturile de Instagram, in care prezentau luxul in care traiau.In fata scandalului mediatic, Ministerul Justitiei preciza ca procedura aducerii in tara a lui Savulescu este una judiciara, iar interventia ministerului are loc numai la solicitarea expresa de asistenta a autoritatilor judiciare emitente si de executare a mandatului european de arestare.Intre timp, pana la verdictul final al magistratilor italieni, Savulescu si sotia lui continua activitatea frenetica pe retelele de socializare.Puiu Popoviciu a fost condamnat, in august 2017, la 7 ani de inchisoare in dosarul Ferma Baneasa. Dupa cateva zile de la anuntul sentintei, Popoviciu a fost arestat in Londra si eliberat, la scurt timp, pe cautiune, pentru 200.000 de lire.Procesul de extradare a acestuia in Romania este pe rolul instantelor britanice. Popoviciu este pe lista de persoane "Most Wanted" a Politiei Romane.In iunie 2020, Popoviciu a primit o veste buna de la Inalta Curte. Instanta a anulat decizia de confiscare a terenurilor, in partea de proces in care este solutionata latura civila a dosarului Baneasa si a trimis cazul spre rejudecare la Curtea de Apel Bucuresti.Cristian Rizea (51 de ani), fost deputat PSD, a intrat pe lista "Persoanelor urmarite" de Politia Romana in martie 2019. Asta dupa ce a fost condamnat la 4 ani si 8 luni de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta si spalare de bani.Fostul deputat PSD a fost gasit vinovat ca a pretins si a primit 300.000 euro de la afaceristul Lucian Coltea, in schimbul interventiilor facute de catre acesta la primarul comunei Chiajna si la directorul RA-APPS, pentru retrocedarea unor imobile. Magistratii au decis si confiscarea sumei de 300.000 de euro.La penultimul termen din dosar, avocatul lui spunea ca fostul parlamentar este in SUA, in vizita la niste rude: "Nu are mijloace financiare".Rizea a fost deputat in doua legistaturi, in perioada 2008-2016, si a absolvit Colegiul National de Aparare in 2013.Presa a scris ca dupa condamnare, Cristian Rizea a fugit in Republica Moldova si a lansat un document online, intitulat "Spovedania lui Rizea", in care a povestit ceea ce el descrie drept acte de coruptie ale politicienilor. Fostul parlamentar promite si o continuare a cartii.Fosta sefa a DIICOT, fostul procuror Alina Bica, a fost data in urmarire, in noiembrie 2019, dupa condamnarea definitiva la 4 ani de inchisoare cu executare.Initial, Alina Bica a fost arestata, in octombrie 2018, odata cu Elena Udrea in Costa Rica, in baza unor mandate Interpol. Sentintele definitive au fost anulate in baza deciziilor CCR privind completurile de 5 judecatori de la Inalta Curte. Dupa rejudecarea dosarului, Inalta Curte a mentinut condamnarea Alinei Bica.Fostul magistrat a fost intre 2009 si 2012 secretar de stat in Ministerul Justitiei, facand parte din comisia care a elaborat noile coduri. Printre cazurile instrumentate de procurorul Alina Bica se numara si dosarul RAFO , incheiat prin condamnarea lui Marian Iancu si a lui Ovidiu Tender.Sergiu Lucinschi (55 de ani), fiul fostului presedinte al Republicii Moldova Petru Lucinschi, a fost condamnat in luna aprilie la 2 ani si 4 luni de inchisoare pentru trafic de influenta si participatie improprie la infractiunea de fals intelectual.Potrivit presei din Republica Moldova, Sergiu Lucinschi a detinut in perioada 1990 - 2000 mai multe afaceri in Federatia Rusa in domeniul comertului si constructiilor. In 2011, el s-a mutat in Romania, unde a preluat o companie.La inceputul anilor '90, tatal sau, Petru Lucinschi, a fost ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Moldova in Federatia Rusa. Apoi, Petru Lucinschi a fost presedinte al Republicii Moldova intre anii 1997-2001.Olosz Gergely, fost senator UDMR si fost presedinte al ANRE , a fost condamnat in decembrie 2018 la trei ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta. Magistratii au decis si confiscarea de la fostul parlamentar a sumelor de 384.000 de euro si 400.000 de lei, potrivit minutei instantei.In martie 2019, Olosz Gergely a fost prins de autoritatile din Ungaria. El se afla din 14 martie sub supraveghere judiciara penala temporara, iar miscarile sale sunt urmarite prin intermediul unor instrumente tehnice.In luna aprilie 2019, agentia ungara de presa MTI anunta ca judecatorii nu au putut inca dezbate cererea de extradare a politicianului, deoarece autoritatile din Romania nu au motivat sentinta de condamanare.Olosz Gergely a fost ales in 2012 in Parlamentul Romaniei, pe listele UDMR, renuntand la mandat in 2013, dupa inceperea anchetei penale care il viza. Dosarul sau nu a mai ajuns la Inalta Curte, ci a fost judecat in faza de fond de Tribunalul Bucuresti.Marko Attila, fost sef al Departamentului pentru Relatii Interetnice din Guvern si ex-deputat UDMR, a fost condamnat definitiv in 2014 la trei ani de inchisoare cu suspendare, pentru retrocedarea ilegala a cladirii Colegiului Szekely Miko, din Sfantu Gheorghe.Pe numele sau exista insa un mandat de arestare preventiva emis intr-unul din dosarele retroecdarilor de la ANRP.El a fost fotografiat cand participa la Festivalul Secuiesc din Budapesta, desfasurat in perioada 11-13 mai 2018.Fostul colonel SRI Daniel Dragomir, condamnat definitiv la 3 ani si 10 luni inchisoare cu executare pentru trafic de influenta si spalare de bani, a fost dat in urmarire de Politie, el nefiind gasit pentru a fi pus in aplicare mandatul de executare a pedepsei.Avraham Morgenstern a fost condamnat, in august 2017, la 8 ani de inchisoare pentru evaziune fiscala. Milionarul este judecat intr-un alt caz, fiind acuzat ca i-ar fi dat mita primarului orasului Constanta, Radu Mazare Avraham Morgenstern a fost arestat in Buenos Aires (Argentina) in decembrie 2017, dar inca nu a fost extradat in Romania. Morgenstern este pe lista de persoane "Most Wanted" a Politiei Romane.Omul de afaceri Attila Racz, dat in urmarire dupa ce a fost condamnat, in noiembrie 2015, la 7 ani de inchisoare intr-un dosar de evaziune fiscala cu produse petroliere.El a fost prins intr-un centru comercial din Budapesta si plasat in arest la domiciliu, in 2006, urmand ca o instanta din Ungaria sa se pronunte asupra transferarii acestuia in Romania. De atunci, insa, Attila Racz nu a fost adus in tara.Mass-media a scris ca Racz este bun prieten al celebrului disparut Codrut Marta, fostul sef de cabinet al ex-sefului ANAF, Sorin Blejnar . Afaceristul a disparut inainte ca magistratii Curtii de Apel Bucuresti sa-l condamne definitivintr-un proces in care a fost acuzat ca a coordonat o grupare ce a fraudat statul cu 87 milioane lei prin tranzactii ilicite cu carburanti.Pe lista "Persoanelor Urmarite" a Politiei Romane sunt si VIP-uri fugite "cu vechime" - condamnate pentru coruptie, cu mandate de arestare emise in lipsa si care, desi localizate, nu au fost aduse in tara.Zaher Iskandarani, zis "Printul Banatului": 5 ani de inchisoare pentru evaziune fiscala.Baror Shmuel, cunsocut ca Sorin Beraru: 5 ani de inchisoare pentru spalarea banilor.Romeo Ursu, zis Boenica: 8 ani de inchisoare.Gheorghe Clapon: 5 ani si 6 luni pentru spaga.