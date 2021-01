Gardian de la Penitenciarul Rahova, retinut de DNA dupa un flagrant. Mita de 12.000 de euro pentru a duce cocaina in puscarie

"Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a coruptiei au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 18 ianuarie 2021, a inculpatului BULEARCA ADRIAN ANTONIO, angajat in cadrul Penitenciarului Spital Bucuresti Rahova, pentru comiterea infractiunii de luare de mita", a anuntat DNA marti, 19 ianuarie.Acesta a fost retinut dupa o operatiune de flagrant."In perioada decembrie 2020 - 18 ianuarie 2021, inculpatul Bulearca Adrian Antonio, in calitatea mentionata mai sus, ar fi acceptat promisiunea a doua persoane (martori in cauza) de a-i remite sumele de 10.000 euro si 1.200 lei in schimbul efectuarii unui act contrar indatoririlor de serviciu, respectiv introducerea a 50 de grame de droguri si trei telefoane mobile in Penitenciarul Rahova si ulterior remiterea acestora catre o persoana aflata in stare de detinere.La data de 18 ianuarie 2021, inculpatul Bulearca Adrian Antonio ar fi primit de la cei doi martori, in parcarea unui supermarket din Bucuresti, suma de 12.000 euro, trei telefoane mobile si un plic continand o substanta alba, imprejurare in care procurorii au constatat infractiunea flagranta", se mai arata in comunicatul DNA.Inculpatul urmeaza sa fie prezentat Tribunalului Bucuresti cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.CITESTE SI: