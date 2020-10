Gigi Becali forteaza reabilitarea judecatoreasca la Inalta Curte

"Vin cu pace"

Inalta Curte a stabilit primul termen de judecata pe 27 noiembrie. Instanta i-a respins anul acesta cererile similare pe 21 ianuarie si pe 16 octombrie."Respinge ca prematur formulata cererea de reabilitare judecatoreasca a petentului Becali George. Obliga petentul la plata sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat. Cu drept de contestatie in termen de 10 zile de la comunicare", se arata in hotararea instantei din 16 octombrie.Gigi Becali a fost eliberat conditionat din penitenciarul Poarta Alba pe 3 aprilie 2015, dupa ce a executat un 1 an si 10 luni din pedeapsa de 3 ani si 6 luni de inchisoare . El mai are pentru o perioada interdictia de a vota si de a fi ales."Vin la Inalta Curte fara belele, vin cu pace adica, vin pentru albire. (...) Este, sa spunem, o mica indreptare. Interdictiile sunt de a alege si de a fi ales. Oricum nu ma intereseaza functia de demnitate publica, sa aleg, sa zicem, asa si asa.Ca sa candidez nu ma intereseaza. Deci nu e mare lucru. Trebuie aceasta reabilitare. Daca nu o ceri, nu o iei niciodata," spunea latifundarul, in ianuarie 2020, la intrare in Inalta Curte.