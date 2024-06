Guvernul sesizeaza DNA pentru contractul acordat Romstrade la Transalpina

Guvernul a anuntat ca va sesiza Directia Nationala Anticoruptie (DNA) pentru posibile fapte de natura penala in acordarea catre compania Romstrade a contractului de proiectare si executie a unui tronson din DN 67C Transalpina.

De asemeni, DNA va fi sesizata si legat de derularea ulterioara a lucrarilor, informeaza Mediafax.

In urma unor verificari efectuate de Corpul de Control la Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale (CNADNR), au fost sesizate mai multe nereguli. Inspectorii sustin ca documentele aferente ofertei financiare a Romstrade, declarata castigatoare, au fost neconforme si ca o serie de clauze contractuale privind modalitatea de plata au fost modificate in functie de interesele companiei.

In plus, Romstrade nu a respectat contractul in ceea ce priveste constituirea garantiei de buna executie pentru lucrarile efectuate.

Inspectorii mai arata ca, pentru anumite sectiuni de drum, lucrarile au fost executate de Romstrade dupa ce valabilitatea autorizatiilor de constructie a expirat si in absenta unui acord de mediu.

In perioada noiembrie 2008-august 2012, Romstrade a emis facturi de 1,2 miliarde lei fara TVA. CNADNR a achitat, de la bugetul de stat, 49,9 milioane lei si a emis bilete la ordin de 320,3 milioane euro. Pentru perioada 2014-2015 mai sunt de achitat bilete la ordin de 123,5 milioane euro, reprezentand 23% din valoarea veniturilor proprii estimate sa fie incasate de CNADNR pentru acest interval.

La jumatatea acestei luni, DNA a informat ca Nelu Iordache, administrator al societatii Romstrade SRL, este trimis in judecata pentru fapte de coruptie privind lucrari de modernizare a 148 de kilometri din DN 67C Transalpina.

Nelu Iordache, judecat pentru coruptie privind lucrarile la Transalpina

Acesta este acuzat de instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata, si instigare la abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, in forma continuata, cu consecinte deosebit de grave.