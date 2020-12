De ce a fost condamnat si avocatul printului Paul, in dosarul "Ferma Baneasa". Robert Rosu, cazul care a incins spiritele in Justitie

In dosar sunt zeci de interceptari ambientale si telefonice, unele obtinute pe MSN - o parte au fost anulate la Curtea de Apel Brasov, schimburi de e-mailuri intre cei implicati, dar si documente gasite la perchezitii . In timpul procesului, Robert Rosu a respins acuzatiile si a spus ca a facut totul in baza mandatului de avocat.In acest caz este vorba de drepturi litigioase vizand zeci de imobile - care ar fi apartinut Casei Regale a Romaniei. Printre acestea Palatul Peles, cladiri in Sinaia si Bucuresti, dar si imobile care compun domeniul regal Balcic - in prezent in Bulgaria. Potrivit DNA , gruparea reusise retrocedarea frauduloasa doar a doua proprietati: Padurea Snagov (46,78 hectare de teren forestier) si Ferma Regala Baneasa (28,6 hectare).Prejudiciul total in acest caz a fost calculat la suma de 145.398.569 de euro.Conform anchetatorilor, Robert Rosu stia ca Paul Al Romaniei nu avea niciun drept pentru aceste retrocedari. Totusi, el s-ar fi implicat activ in demersurile de incheiere contracte , transmitere notificari, conform celor convenite cu Truica. Acuzatia de complicitate la abuz in serviciu are legatura cu modul in care i-a determinat pe cei din Consiliul de administratie al Institutului pentru Cercetare Dezvoltare pentru Protectia Plantelor Bucuresti sa dea o decizie in favoarea lui Al Romaniei.Sa ne intoarcem la declaratia de care va spuneam. In 2007, cei implicati - Truica, Silberstein si Rosu, initiaza o intalnire cu reprezentantii Casei Regale. Avocatul Casei Regale, Adrian Vasiliu, i-a atentionat asupra faptului ca Padurea Snagov si alte imobile revendicate nu au apartinut in realitate lui Carol al II-lea, bunicul lui Paul Al Romaniei.Citez din declaratia data de Adrian Vasiliu la DNA: "In discutia avuta le-am spus ca nu cred ca daca renunta Paul va inceta actiunile, dar Truica mi-a spus ca el a platit drepturile litigioase si in consecinta el decide. Nu mi-a aratat insa actul de cumparare a drepturilor litigioase si din presa am aflat ulterior ca a fost implicata firma Reciplia.Precizez ca in aceasta discutie le-am spus ca spre exemplu padurea de la Snagov nu a fost a lui Carol al II-lea in mod legal, fapt care rezulta din decizia din 1941 a ICCJ, dar Truica a spus ca asta e problema lor. Consider ca aceasta intalnire a fost ceruta de Truica urmare a depunerii la dosar a deciziei din 1941." (declaratie martor Vasiliu Adrian vol.VI, f. 18-72).In anul 1940, Carol al II-lea abdicase din nou, si plecase din Romania, in final stabilindu-se in Portugalia.Pe 26 noiembrie 1941, Inalta Curte de Casatie si Justitie a constatat ca anumite bunuri imobile nu au apartinut in mod legal lui Carol al II lea, obligandu-l sa le restituie statului in starea in care se gasesc, intre aceste bunuri, unsprezece la numar, fiind Padurea Snagov si o parte din Ferma Baneasa. Dupa abdicarea lui Mihai I, proprietatile au trecut in proprietatea statului roman.Paul Al Romaniei sustinea ca este indreptatit la restituire intrucat acest bun ar fi apartinut lui Carol al II-lea, iar la moartea sa l-a mostenit Elena Lupescu (Elena de Romania) in calitate de sotie supravietuitoare. Elena Lupescu a lasat prin testament intreaga avere lui Monique Urdareanu, care i-a vandut asa-zisului print toate drepturile succesorale, pentru 50.000 de euro.Inchei cu o mentiune a DNA din rechizitoriu: "Mai mult, intre documentele ridicate la perchezitia domiciliara desfasurata la sediul firmei de avocati a fost descoperita aceasta decizie din anul 1941 a ICCJ purtand mentiunea "a nu se folosi in nici un proces " ceea ce dovedeste reaua credinta a inculpatului Rosu Robert in toate demersurile pe care le-a intreprins, inclusiv pentru punerea in posesie a padurii Snagov, ascunzand institutiilor/autoritatilor publice, inclusiv instantei de judecata, probe esentiale pentru lamurirea starii de fapt."