Cu cine era in masina fostul colonel SRI, Daniel Dragomir, condamnat la 3 ani si 10 luni pentru coruptie, cand a plecat din tara

A putut iesi nestingherit din tara, intrucat nu avea nicio restrictie de miscare pe numele lui. In plus, a profitat de decizia Ungariei de a renunta la obligativitatea carantinei pentru romani in cazul trecerii granitei, potrivit Digi 24. Daniel Dragomir a fost condamnat joi la 3 ani si 10 luni de inchisoare pentru trafic de influenta, spalare de bani si fals in inscrisuri.Dragomir ar fi iesit din tara cu masina, prin judetul Arad. Potrivit autoritatilor era insotit de o femeie. Nu se stie daca este vorba despre sotia lui, condamnata la inchisoare cu suspendare in acelasi dosar. A fost posibil ca Dragomir sa iasa nestingherit din tara, intrucat nu avea nicio restrictie de miscare pe numele lui, inaintea pronuntarii deciziei.Pe de alta parte, masurile in dosarul Black Cube, privind hartuirea fostei sefe a DNA Laura Codruta Kovesi , nu mai sunt in vigoare de cand i s-a ridicat masura controlului judiciar, revocata prin decizie definitiva a magistratilor in octombrie 2018.Concret, Dragomir a profitat de faptul ca miercuri a fost prima zi in care Ungaria a ridicat restrictiile pentru romani. A fost momentul in care Ungaria a renuntat la obligativitatea carantinei institutionalizate pentru cetatenii Romaniei si ai Ungariei in cazul trecerii granitei dintre cele doua tari.Cel mai probabil azi, vor fi facute demersuri pentru ca Daniel Dragomir sa fie dat in urmarire internationala, pentru asta fiind nevoie insa de o decizie a instantei.