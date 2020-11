Inainte de prima sentinta, medicul Secureanu distribuie poze cu el zambind langa ministrul Justitiei, Catalin Predoiu

Cei doi s-au fotografiat in 2016, la evenimentul prin care Catalin Predoiu si-a lansat candidatura la Primaria Capitalei, pentru PNL , relateaza libertatea.ro. Inca de cand a fost arestat, in 2016, managerul spitalului Malaxa ar fi transmis, prin apropiatii sai, ca are inregistrari si legaturi nu doar cu masoneria, ci si cu multi politicieni. Faptul ca, la 4 ani de cand a fost prins pentru ca a luat zilnic sume de 2.000 - 3.000 de lei din casieria spitalului, nu exista nicio sentinta, l-ar fi incurajat. Ultimele lui distribuiri pe retelele de socializare seamana cu un avertisment catre ministrul justitiei, noteaza sursa citata."Toata lumea a crezut ca Secureanu, cu postura lui mai asa, de bufon, e un fraier. Dar a furat 10 ani bani din spital si a fost protejat. Acum e judecat de 4 ani, fara sentinta in timp ce cei mici au fost deja condamnati. Iar DNA i-a descoperit lui Secureanu, abia acum, vezi Doamne, niste acte pe care o tara intreaga le vazuse in 2016. Omul asta are legaturi si protectie", a spus pentru ziar unul dintre angajatii de la Malaxa.Florin Secureanu este judecat in doua dosare de coruptie. Primul se afla pe rolul instantelor din mai 2017, iar al doilea dosar a fost trimis in judecata in septembrie 2020.