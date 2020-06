Inalta Curte constata legalitatea rechizitoriului in procesul de coruptie in care sunt judecati Vladescu si Boureanu: Dispune inceperea judecatii

Ziare.

Este vorba de un dosar in care sunt judecati, pentru fapte de coruptie , fostul ministru al Finantelor Sebastian Vladescu , fostul deputat Cristian Boureanu , fostul secretar de stat din Ministerul Transporturilor Constantin Dascalu , Mircea Ionut Costea, fost angajat in cadrul Ministerului Finantelor, dar si administratorul unei firme.," este minuta Inaltei Curti.Potrivit acuzatiilor DNA , acest dosar are ca obiect infractiuni de coruptie savarsite in perioada 2005-2017, respectiv plati in valoare de aproximativ 20 de milioane de euro facute de catre o companie straina, cu titlu de comisioane, catre oficiali romani sau persoane cu influenta asupra acestora, in legatura cu incheierea si executarea unor contracte de reabilitare a liniei ferate.