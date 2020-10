Inalta Curte respinge definitiv actiunea disciplinara demarata de Inspectia Judiciara impotriva procuroarei Florentina Mirica

Anchetele

Ce viza actiunea disciplinara

Practic, Inalta Curte a respins recursul Inspectiei Judiciare impotriva unei decizii similare date de Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii ( CSM ). "Respinge recursul declarat de recurenta Inspectia Judiciara impotriva Hotararii nr. 3P din 10 iunie 2020, pronuntata de Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii, in dosarul nr. 19/P/2019, ca nefondat. Definitiva," este minuta Inaltei Cuti, potrivit portalului instantei. Florentina Mirica a fost sefa Serviciului combatere a coruptiei in justitie din Directia Nationala Anticoruptie ( DNA ), pozitie din care a instrumentat mai multe dosare mediatizate. Unul dintre cele mai cunoscute este cel al fostului vicepremier Gabriel Oprea (referitor la masina de lux).Mirica a candidat fara succes la sefia DNA, intr-o procedura in care fostul ministru al Justitiei, Tudorel Toader , nu a acceptat pe niciunul dintre cei patru candidati inscrisi la concurs. De-a lungul timpului, ea a realizat mai multe dosare mediatizate: judecatorul Stan Mustata , afaceristul Dinel Staicu - "Spaga pentru achitare", fostul boxer Rudel Obreja - "Spaga la Curtea Suprema", afaceristul Catalin Chelu - "Mita la MAI", judecatoarele Antonela Costache si Viorica Dinu - "Reteaua judecatoarelor de la Tribunalul Bucuresti" sau Veronica Carstoiu- "Regina spagii din justitie".In 2016, Florentina Mirica a facut rechizitorii in doua dosare celebre: cazul Limuzina - Gabriel Oprea si cel privindu-i pe sefi de la Oficiul National pentru Protectia Martorilor (ONPM), cel mai cunoscut nume fiind al chestorului Adrian Barascu, acuzati tot de deturnarea fondurilor operative.In cazul actiunii disciplinare anulate, Inspectia Judiciara ii reprosa Florentinei Mirica faptul ca ar fi lasat mai multe dosare in nelucrare, intr-o perioada in care procurorul instrumenta dosarul "Fraudelor de la CNAS" si a audiat ca martori aproximativ 1.000 de persoane.Este vorba despre o ancheta in care au fost trimise in judecata 59 de persoane, printre care conducerea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Casei de Asigurari de Sanatate a municipiului Bucuresti (CASMB) si functionari din aceste institutii, dar si 31 de firme de ingrijiri medicale.Ancheta are legatura cu desfasurarea de activitati ilicite prin care sume de bani in valoare de peste 20 milioane de lei (4,5 milioane euro) din fondurile Casei de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti (CASMB) ar fi fost fraudate prin decontarea nelegala a unor servicii fictive de ingrijiri medicale la domiciliu.Printre cei trimisi in judecata se numara:- Marian Burcea, fost presedinte al CNAS,- Alin-Sergiu Costache, sef al Directiei Generale de Monitorizare Antifrauda din CNAS,- Ovidiu Munteanu, managerul Directiei Relatii Contractuale, ulterior sef al CASMB,- Lucian Vasile Bara , fost presedinte al CASMB,- Ion Razvan Geambasu, director executiv al CASMB,- Ion Ovidiu Mihaescu, managerul Directiei Control din CASMB,- Nicolae Sergiu Ciobanu, fost consilier al ex-directorului SRI, George Maior