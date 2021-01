Inspectorii sanitar-veterinari care cereau spagi de la supermarketuri, tehnici inspirate din sceneta "Inspectia": "Reactionau parca ar fi descoperit o bomba atomica"

Foto: Facebook/ Marian Zlotea

"Aici este cofetaria Zambilica"

Protocolul, decontat

Scenetele de teatru din magazin

Inspectorii isi dadeau ponturi

"Aveti in magazin niste probleme foarte grave"

"S-a luminat la fata"

"Putem primi si noi ....?"

"Ba, eu am inchis Kaufland-ul!"

Instanta a mai dispus confiscarea de la Zlotea a sumei de 263.000 lei.In acelasi dosar au fost condamnati definitiv de Curtea de Apel Bucuresti patru directori de la ANSVSA:(director coordonator la Directia Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor a municipiului Bucuresti - DSVSAB) - 6 ani si 6 luni;(director coordonator la DSVSA a judetului Ilfov) - 6 ani;(director coordonator adjunct la DSVSAB) - 4 ani.De asemenea, inspectori DSVSAB au primit pedepse cuprinse intre 1 an si 6 luni cu suspendare si 3 ani inchisoare cu executare.Potrivit motivarii Tribunalului Bucuresti, inspectorii Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Bucuresti si-au transformat serviciul intr-o adevarata afacere. Ofereau protectie unor supermarketuri in schimbul unor cadouri consistente. Pentru a cere "protocolul" apelau la adevarate tertipuri, spun judecatorii.Acestea aduc aminte de o sceneta celebra din perioada comunista. "Aici este cofetaria Zambilica. Am aici niste sesizari la adresa unitatii dumneavostra, sunt in control. Suntem sesizati ca la unitatea dumneavoastra nu este curat", sunt replicile unui inspector din cunoscuta piesa de teatru "Inspectia", in care joaca nemuritorul Puiu Calinescu.Omul statului venit in control la cofetarie se comporta ca un dur, pana cand Puiu Calinescu spune incet: "Domnu' inspector, dam si noi din ce avem, din ce putem". "Pai de ce nu spui asa, cocoselule, dam si noi, dam, dam", vine imediat replica inspectorului. In finalul piesei, acesta pleaca incarcat cu bunatati si inchide ochii la presupusele nereguli.Judecatorul de la Tribunalul Bucuresti care a dat prima sentinta in acest caz si-a bazat decizia pe interceptarile telefonice si ambientale, pe declaratiile angajatilor din supermarketuri si pe documentele in baza carora magazinele decontau "protocolul".In plus, cei mai multi inspectori ANSVSA au recunoscut acuzatiile pentru a primi o pedeapsa mai blanda.Din probele care au ajuns pe masa instantei, judecatorul chiar a facut un scurt mod de operare al inspectorilor care cereau "atentii" de la directorii de magazine. "Reprezentantii agentilor economici nu dadeau protocoale doar de dragul gestului, ci pentru protectie", atrage atentia magistratul.Au fost cazuri in care supermarketul era protejat de unul din sefi, care suna la inspectorul de pe teren si-i transmitea: "nu faceti valuri pe-acolo", "vedeti ce faceti ca este fratele meu", "lasati omu' in pace!" sau "sa nu vad show-uri".Judecatorul arata ca in acest caz comportamentul angajatilor DSVSA Bucuresti veniti in control era diferit:- Unii deliberau cu voce tare in fata reprezentantilor magazinului daca sa aplice sau nu o sanctiune, amintindu-si in acelasi timp ce anume produse ar avea nevoie;- Altii mergeau prin magazin si isi luau produse, simtindu-se ca la ei acasa, ca si cum era firesc sa-si aleaga bunuri cu care sa iasa din spatiul de vanzare fara sa-si puna problema platii; "adica de la sugestii ori cereri directe de bunuri se ajungea pana la balci cu ridicari de ton, in fata clientilor sau chiar pana la veritabile puneri in scena, cu roluri iscusit jucate, totul ca reprezentantii magazinelor sa inteleaga ca trebuie sa ofere ceva"."Mai multi martori sustin ca angajatii DSVSA Bucuresti veniti in control aveau interpretari extensive ale legislatiei de specialitate, ca exagerau niste banalitati identificate, ca uneori veneau sa-si faca norma la amenzi, ca erau abuzivi si patrunsi de importanta functiei", prezinta cazul magistratul.In acelasi timp, un control brutal, menit sa gaseasca neaparat ceva, se putea incheia cu o revenire la sentimente mai bune, cu o concesie, cu sanctiuni mai mici, cu tolerarea unor abateri insignifiante, dar care initial pareau inacceptabile, cu o deplasare cu pungi pline la autovehiculul cu care angajatii DSVSA Bucuresti au venit, noteaza una din situatii judecatorul."Interceptarile convorbirilor telefonice, efectuate in cauza, atesta ca angajatii DSVSA Bucuresti isi dadeau reciproc ponturi cu privire la modul de abordare al celor controlati, daca era sau nu cazul sa se dea la ei ori cu privire la generozitatea acestora; se parea ca gandul le statea la ce, cat si de la cine pot obtine, nu la indeplinirea serviciului in slujba statului, a cetatenilor.De multe ori controalele sanitar veterinare erau anuntate si deveneau formale, inutile", noteaza judecatorul de la Tribunalul Bucuresti.Magistratul arata ca cei controlati trebuiau sa priceapa ca "erau la mana" angajatilor DSVSA Bucuresti."Unii isi faceau un titlu de glorie din faptul ca au inchis cate un hipermarket, imprejurare pe care tineau sa o reaminteasca atunci cand simteau ca nu li se stie respectuos de frica; era cartea lor de vizita , reputatia lor - cei controlati nu trebuiau sa excluda posibilitatea de a li se inchide magazinul, trebuiau sa constientizeze pericolul care-i putea astepta.Insa prin oferirea unor protocoale, totul se tempera", se mai arata in motivarea Tribuanlului.Instanta adauga ca au fost insa si cazuri in care "solicitarea si primirea de produse pentru incalcarea atributiilor de serviciu s-a desfasurat banal, expres, clar, fara detalii de culoare."Directorul unui magazin Real a explicat in declaratia de martor cum aveau loc scenetele inspectorilor."In general, dupa ce-mi expuneau abaterile gasite si sanctiunile aplicabile, evident spre maximul prevazut de lege, imi solicitau direct diverse produse cu titlu de protocol pentru a neaplica o sanctiune proportionala neregulii constatate.Intotdeauna, in raporturile cu mine nu erau aroganti, dar din modul cum se exprimau si procedau consider ca doreau sa ma constranga in a le oferi diverse produse cu titlu de protocol. Cea mai intalnita replica este urmatoarea: Domnule director, aveti in magazin niste probleme foarte grave si, daca ar fi sa aplicam legea, ar trebui sa va inchidem magazinul!.Dupa parerea mea erau excesivi, abuzivi, in sensul ca exagerau vadit gravitatea unor lucruri constatate. De regula, se legau de chestiuni de igiena, care nu sunt palpabile si care sunt greu de contestat".Unul dintre managerii de la Penny Market a explicat despre doi dintre inspectori, cum exagerau cu "neregulile" constatate. In final, el le-a pregatit un "pachetel": muschi file, specialitati pui, salam Sibiu, jambon piept pui, cascaval, Ariel automat, sunca presata si un balansoar cu trei locuri."Au inceput sa reactioneze de parca ar fi descoperit o bomba atomica. Bejan Robert spunea ca este foarte grav, ca ne suspenda activitatea, desi observase si el ca pasarea tocmai intrase in magazin si ca nu ni se poate retine vreo culpa.Si Hofman Marius a intrat in discutie sustinand cauza colegului, insa Bejan Robert era cel suparat nevoie mare. Imi amintesc ca aruncase pe jos cu telefonul mobil marca Vertu si ca se scobea in ureche cu un pix marca Mont Blanc.La un moment dat, cei doi au ajuns in zona caselor de marcat, intr-un loc in care noi aveam expuse articole de sezon. In momentul in care Bejan Robert a dat cu ochii de un balansoar s-a luminat la fata si mi-a spus ca era exact ce-i lipsea lui din curtea casei, ca era chiar ce-si dorea sotia lui. Mi-a spus ca si culoarea era potrivita, respectiv portocaliu. Se potrivea de minune cu ceva din decorul casei. La vederea balansoarului i-a trecut toata supararea. Nici macar nu s-a pus problema ca el sa achite balansoarul pe care-l dorea", a povestit directorul.Si managerul unui alt magazin Real a povestit magistratilor ca angajatii DSVSA exagerau toate neregulile si uneori acestia bateau apropouri pentru a primi ceva."Unii dintre cei cu care am avut de-a face m-au luat mai tare, spunandu-mi repetat maximul amenzii ce putea fi aplicata pentru abaterile constatate. S-a intamplat ca acestia sa exagereze importanta si gravitatea neregulilor descoperite. Altii erau rezonabili si se putea discuta normal cu ei.Uneori, angajatii DSVSA Bucuresti veniti in control faceau atmosfera sau ridicau tonul, conduita care mi se parea nepotrivita. Am incercat sa evit ca astfel de episoade sa se petreaca in fata clientilor.Cand veneau in control, uneori, angajatii DSVSA Bucuresti fie bateau apropouri ca s-ar fi asteptat sa primeasca anumite produse cu titlu de protocol, fie imi solicitau expres astfel de produse, zicand: Putem primi si noi ....?, Credeti ca puteti sa-mi dati si mie ...?. Exprimarile sunt aproximative.Cand mi se cereau expres produse, le explicam acestora ca nu eram eu in masura sa decid oferirea lor. La finalul controlului ii conduceam in biroul directorului si, atunci cand era cazul, ii puneam in vedere, nu in prezenta acestora, ca au solicitat sa li se ofere diverse protocoale", a declarat martorul.Toate aceste "protocoale" au fost insa consemnate in scriptele supermarketurilor, deoarece au fost scoase din gestiune. Acum sunt probe importante impotriva inspectorilor.Directorii magazinelor au confimat aceste lucruri, asa cum este cazul unui manager de la Selgros Baneasa."Uneori, angajatii DSVSA veniti in control erau abuzivi, excesivi, discutau, in general, cu angajatii din raion si cu seful de departament aflat la serviciu de pe pozitii de forta, in sensul ca vroia sa se stie ca reprezinta o autoritate publica a statului.In acest sens, pot exemplifica atitudinea lui Bejan Robert, care, in momentul unui control, a facut referire la faptul ca a inchis magazinul Kaufland, Ba, eu am inchis Kaufland-ul!Din cate cunosc, angajatii DSVSA Bucuresti solicitau produse drept protocol in mod expres de la colegii mei care ii insoteau, eu nu am asistat niciodata la o astfel de cerere. Cunosteam despre aceste protocoale, intrucat acestea erau mentionate in bonurile de consum intern, in care era trecuta destinatia, iar eu trebuia sa semnez si sa-mi dau acordul pentru aceste protocoale", a povestit managerul.