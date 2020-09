Dosarul Baneasa: Milionarul Puiu Popoviciu ramane cu sentinta de sapte ani de inchisoare. Curtea de Apel Bucuresti respinge o cerere de revizuire a condamnarii

Victoria de etapa

In acest dosar, alti doi inculpati din dosarul Baneasa au facut cerere de revizuire: Ioan Niculae Alecu, fost rector al Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara (USAMV) Bucuresti, si Stefan Diaconescu, fost secretar stiintific si rector in cadrul USAMV Bucuresti."Respinge ca inadmisibila cererea de revizuire formulata de revizuentii Popoviciu Gabriel Aurel, Alecu Ioan Niculae si Diaconescu Stefan impotriva sentintei penale nr.115/F/23.06.2016 pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti-Sectia I Penala definitiva prin decizia penala nr. 266/A/02.08.2017 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie," este minuta instantei.Decizia poate fi contestata cu apel, potrivit portalului instantelor. Puiu Popoviciu a plecat in Marea Britanie inainte de decizia definitiva de condamnare, iar procedura de extradare dureaza de aproximativ trei ani. Dupa ce a fost condamnat, in august 2017, milionarul a deschis mai multe procese, cai extraordinare de atac, in care contesta decizia definitiva.Milionarul a facut, in ultimii trei ani, mai multe cai de atac extraordinare, dar toate au fost respinse.In iunie 2020, Popoviciu a repurtat o victorie de etapa, in procesul in care se judeca solutionarea laturii civile din acest caz. Este vorba de soarta unuia dintre cele mai scumpe si intinse terenuri din tara, care se afla in nordul orasului Bucuresti, pe care au fost construite mai multe multe hyper-magazine si un ansamblu rezidential de lux care urma sa ajunga din nou in proprietatea statului.Instanta a decis rejudecarea intregului proces . Concret, Inalta Curte a desfiintat o sentinta data in decembrie 2018, de judecatorul Corneliu-Bogdan Ion-Tudoran, care a solutionat latura civila a acestui proces. Magistratul a decis atunci ca cele 224,6 de hectare care au facut obiectul infractiunilor din dosarul in care omul de afaceri Puiu Popoviciu a fost condamnat la 7 ani de inchisoare, pentru frauda cu terenurile Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara (USAMV) sa se intoarca la statul roman.Pe terenul care trebuiau sa revina in proprietatea statului este construita Ambasada SUA, mai multe centre comerciale, cum ar fi Mall Baneasa, Mobexpert , Brico Depot, Emag, Carrefour Ikea , dar si un cartier de lux.