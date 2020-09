INTERCEPTARI Vaginoplastii, silicoane si operatii estetice, pe banii statului. "Se face intr-un singur scop, pentru imbunatatirea vietii sexuale"

"Spitalul este nou, este totul bine facut"

Spaga

Interceptarile

"Am sanii asa moi si ma deprima"

"Pentru imbunatatirea vietii sexuale"

"S-o aresteze pe asistenta"

Cele sapte femei au pledat vinovate pentru a beneficia de reducerea cu o treime a pedepsei. Ele au primit sentinte blande, sase au fost condamnate la un an de inchisoare cu suspendare pentru dare de mita, iar cea de-a saptea a primit un an si doua luni de inchisoare cu suspendare pentru dare de mita si participatie improprie la fals intelectual.Potrivit sentintei, instanta a respins ca nefondata actiunea civila formulata de Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti (CASMB), care solicita ca femeile sa restituie contravaloarea operatiilor estetice. Decizia a fost data in primavara acestui an de Tribunalul Bucuresti. Sentinta a fost contestata, iar cazul este in prezent pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, conform portalului instantel or.Cele sapte femei fusesera trimise in judecata in 2014, in mega-dosarul denumit de mass-media "Mafia Silicoanelor". Un caz in care au fost trimise in judecata 64 de persoane dintre care 20 de cadre medicale de la Spitalul de Chirurgie Plastica, Reparatorie si Arsuri din Bucuresti. Trebuie spus ca procesul cadrelor medicale si ale celorlati pacienti trimisi in judecata, care au respins acuzatiile procurorilor, continua la Tribunalul Bucuresti.Potrivit procurorilor, doctorii esteticieni primeau mita si foloseau aparatura sau salile de operatie de la spitalul de Arsi. Pentru ca banii pe care ii primeau le intrau direct in buzunar, acestia practicau tarife chiar si de zece ori mai mici decat cele de la clinicile private.In interceptari, un medic ii explica unei paciente cum stau lucrurile, de ce este mai bine sa o opereze la spitalul de stat. "," explica medicul.Preturile practicate de medicii trimisi in judecata, potrivit rechizitoriului:, corectarea estetica a nasului: 1.800/3.500 euro in privat si 1.400/3.000 euro in spital;: 2.700/3.500 de euro in privat si 2.000/3.000 euro in spital;, adica ridicarea sanilor: 2.000 de euro in privat si 1.800 euro in spital;, adica eliminarea burtii: 2.500/3.500 de euro in privat si 2.200/3.000 euro in spital;, adica operarea in zona ochilor: 1.500 de euro in privat si 1.000 euro in spital.Potrivit motivarii sentintei de condamnare, in cazul celor sapte femei, acestea au dat diverse sume de bani pentru operatii facute la spitalul de stat, decontate de Casa de Asigurari.ar fi dat 2.000 de euro unui medic pentru o rinoplastie;ar fi dat 1.300 de euro unui medic tot pentru o rinoplastie;ar fi dat 2.000 de euro unui medic tot pentru o rinoplastie;ar fi platit 700 de euro pentru o interventie estetica realizata fiului sau;ar fi dat o suma de bani (aproximativ 2.800 de euro conform actului de sesizare, respectiv 1500 de euro conform declaratiei inculpatei data in cursul judecatii) pentru o mastopexie, adica ridicarea sanilor.a platit 1.300 de euro unui medic tot pentru o rinoplastie;a platit unui medic suma de 4.000 de euro pentru mai multe interventii chirurgicale estetice, rinoplastie, abdominoplastie si blefaroplastie.Judecatorii au motivat de ce au tinut cont cand au dat pedepsele. Un factor important l-a jucat gradul de pericol social al faptelor savarsite "."Zeci de discutii telefonice intre pacienti si medici sau asistente arata care era mecanismul prin care personalul se imbogatea, iar spitalul si Casa de asigurari de sanatate erau prejudiciate.Pacientele care voiau operatii estetice, de cele mai multe ori rinoplastii si implant mamar, dar si liposuctii, ii sunau pe medici. Acestia le chemau la consultatie, unde le spuneau ca se pot opera la spital, mai ieftin, sau la clinica privata, mai scump. Prima varianta este de cele mai multe ori aleasa.Doctorii le cereau apoi pacientelor sa aduca adeverinta de asigurat si bilet de trimitere de la medicul de familie. Apoi, la internare, acelasi chirurg ar fi trecut in fisa diagnostice false, care sa justifice decontarea operatiilor la Casa de Asigurari de Sanatate.De exemplu, dintr-o interceptare reiese ca o pacienta s-a inteles cu un medic sa ii efectueze in spital o operatie de implant mamar in schimbul unei sume cuprinsa intre 2.500 si 2.800 de ruro, suma din care o parte va fi remisa medicului anestezist.Alo! Buna Ziua!Buna ziua!M.P. ma numesc. [...] In primul si-n primul rand imi doresc foarte mult sa-mi fac implant cu silicon, asa.Asa.Asa si la ce pret este, la dvs. pe pagina nu scriu preturile?Da, nu la mine nu sunt scrise. A, pai iarasi este foarte greu sa va spun un pret exact, trebuie mai intai sa va vad, trebuie sa vad daca aveti nevoie si de ridicare, depinde si de implantul pe care-l folosim rotund, anatomic, si de firma. E greu sa va spun asa, daca vreti pot sa va dau un pret aproximativ.Da, va rog din suflet.Deci, de exemplu cu implante rotunde M... sau M..., sunt cele pe care le folosesc eu si care sunt cele mai bune este in jur de 2.500 euro, incluzand operatie, anestezie, medicamente, spitalizare, analizele, toate controalele post operatorii si implantele.Si ce mai vroiam sa va intreb. Am mai sunat undeva si mi s-a spus ca trebuie sa-mi fac analizele de acasa, ca... o intreaga nebunie.Nu trebuie sa le faceti acasa, le facem la noi in spital, veniti, va vad, va explic ce trebuie sa faceti, este greu sa va spun prin telefon.Da.Nu trebuie sa le faceti acasa, in orice caz, vi le iau eu.Stiu, si ce vroiam sa va mai spun sa nu va mai retin, ca ma gandesc...Nu, nu acum chiar pot sa vorbesc ca acum sunt pe drum. Inainte chiar nu puteam ca faceam o gramada de chestii dar acum pot, puteti sa ma tineti oricat.Deci, eu imi doresc neaparat, deci, nu stiu in 3 saptamani maxim, deci nu stiu, vreau implant, deci musai, pentru ca am o fetita de un an si trei luni, si...A, deci inseamna ca daca aveti fetita, inseamna ca aveti nevoie si de ridicare.Am sanii asa moi si ma deprima chestia asta, nu-mi place deloc.Ihi.Si inainte de sarcina aveam sanii pot sa zic ca destui de mari si...Da.Si acuma sunt asa, nu, cu nimic nu-mi sta bine.Da, va cred, va inteleg, stiu.Asa, si de aceea vroiam sa stiu un pret si cand as putea sa ma programez, deci daca vreau in maxim 3 saptamani, fac de acum programare, imi faceti atunci, sa mai revin cu un telefon, cum facem?Nu, mai intai veniti la o consultatie.Asa.Sunteti din Bucuresti?Nu, sunt de langa Targu Jiu.Ah, oricum ideea e ca trebuie sa veniti la o consultatie separat fata de operatie, pentru ca nu...Nu ati putea sa ma consultati astazi si nu stiu, maine sa facem operatia?Mmmm. Am mai facut asa cu paciente care vin de afara si care intr-adevar nu pot sa vina de doua ori, dar nu prea obisnuiesc. E cam riscant pentru ca, nu stiu, macar sa-mi trimiteti niste poze pe e-mail sa vad cum aratati.Dati-mi o adresa de e-mail.Sa pot sa-mi dau cu parerea macar.Va rog.Si programare facem la telefon, aaa, va trec in agenda si veniti cu o zi-doua inainte, pentru ca stiti ce se intampla? Deci eu sunt foarte, foarte aglomerata, deci am foarte multe programari si foarte multe operatii, aaa..., trebuie sa fiu cu agenda in fata.Da, da, da.O sa va rog sa ma sunati diseara pe la 8 si un sfert.Da.Ca sa fiu cu agenda in fata si ca sa stiu cam cand am putea sa facem programarea pentru operatie.Da.Dumneavoastra o sa va tin locul, pentru ca eu asa fac sunt doctor cinstit, ma rog, tin locul oamenilor pe care ii programez.Am auzit foarte multe lucruri bune despre dvs. Nu va cunosc ca nu am de unde si...Si am sa va tin locul si veniti cu vreo doua zile inainte, stati in Bucuresti, va gasiti undeva si veniti cu doua zile, facem consultatia, vedem ce implante, pentru ca exista riscul de exemplu sa nu aiba implantele pe stoc si sa dureze o zi, doua pana vin, de aia am zis macar doua zile inainte. Intelegeti?Da, inteleg, inteleg.Si eu nu mai pot sa modific dupa aceea data operatiei. Si de aia ziceam, macar sa-mi trimiteti niste poze pe e-mail sa pot sa-mi dau cu parerea si mai vorbim diseara la telefon pe la 8 si un sfert.Perfect este, dati-mi adresa si va si trimit poza.Pai adresa este, o gasiti pe site la mine.A, perfectLa contact este ina@***ro.Bun.Mai imi ziceti o data numele va rog.P.M..Eu o sa va trec in agenda ca ma sunati diseara si diseara cand o sa ma sunati o sa fiu cu agenda in fata, ma uit si o sa gasim un loc pentru programare, asta daca nu vreti sa veniti mai devreme la consultatie, daca nu aveti timp si drum.[...]!Dintr-o convorbire dintre un medic si o pacienta reiese cum cadrul medical ar fi pretins 800 de euro pentru efectuarea unei operatii de vaginoplastie in spital.Alo?Buna ziua!Buna ziua!M.C. ma numesc, am numarul de telefon de pe site-ul dumneavoastra.Da...M-ar interesa o operatie de vaginoplastie. Cum ar trebui sa...Da......procedez...?Pai, in primul rand, trebuie sa ne vedem... sa va fac o consultatie... sa vad care este starea locala... In al doilea rand, daca starea locala are indicatie de vaginoplastie, da, atunci programam operatia... Vaginoplastia se face intr-un singur scop... De ingustare a intrarii vaginale pentru imbunatatirea vietii sexuale... Deci, daca este vorba de o largire mare, dupa o nastere... cand se pierd picaturi de urina la tuse sau la efort, atunci trebuie un ginecolog, pentru ca operatia devine... deja... mai ampla. Daca este vorba doar de ingustare in scopul imbunatatirii vietii sexuale atunci se face vaginoplastie...Mda... Acum eu nu sunt din Bucuresti. Ar trebui sa fac doua drumuri pana... Eu sunt din... Dumneavoastra ziceti ca ar fi mai indicat sa ma duc la un ginecolog din...?N-aveti decat... Cum considerati.[...]Dar, care-i scopul?Scopul este imbunatatirea vietii sexuale...Da, da, da... Bun! Deci aveti indicatie, din punctul meu de vedere. Mai ramane sa vedem si care-i starea locala... Da?Bun! Deci ar trebui sa vin de doua ori la dumneavoastra, da? Costurile... Ar trebui sa-mi programez doua drumuri la Bucuresti...Da!...si as vrea sa o fac in perioada aceasta, in care tot este post si tot (zambeste)...[...]Nu. Nu suntem dependenti de... ciclu. Atunci ar trebui sa vin... Nu se poate in aceeasi zi, in niciun caz?E un instrumentar special. Fara sa vad, sa-mi dau seama... nu pot, totusi, sa programez operatia chiar in ziua respectiva...Dar, de pe o zi pe alta... totusi sa nu fac doua drumuri... ma gandesc... De pe o zi pe alta... e ok...Da, sigur ca da...Da si cat ar... ar trebui sa raman in Bucuresti, dupa aceea?Pai nu-i nicio problema...imediat... Operatia se face cu anestezie locala, da...Da?[...]Mda... Bun. Costurile totale?Totale sunt cam de 800 de euro.Deci...total...total cu consultatie cu tot?Da! Da, da, da.Cu operatie, cu inter...Cu totul...Cu tot!? Da?Da, da!Bun. Cand ar trebui sa vin eu pentru....[...]Bun. Si cand ati avea, dumneavoastra, planificari? In ce zile ale saptamanii sau lunii?In afara...luni...de luni...luni care...luni, doi si...pe patru decembrie, cand nu pot, cand...cand doresti...Si maine, na!Maine? Maine nu... e prea din scurt...Bun! Poimaine...Ar fi vineri...?Da![...]Si daca te vad maine, putem face operatia si sambata...Pai da...ar fi...Da. Un sfarsit de saptamana in care sa stau...Da.Da. Eu va sun maine...Pe la ora aceasta este bine?[...]Si programam exact si ora si daca trebuie sa mai vin cu ceva analize sau daca...sau cum spuneti dumneavoastra.Nu. In principiu analizele de sange sunt suficiente.Da.Unul dintre medicii implicati in dosar lua banii de la paciente inainte de interventii si ii uita de multe ori in halatul lasat in sala de operatie, iar un apropiat al sau, angajat in spital, glumea sugerand ca de problema sa se ocupe o asistenta: "Daca e mita, s-o aresteze pe ea".Salut, salut!Salut! Ai facut un obicei din a-ti lasa banii prin sala de operatie.Ce-am facut?Un obicei din a-ti lasa banii prin sala de operatie.Ce-am facut?S-a mai intamplat. Ti-ai lasat halatul cu un plic plin cu bani in el.Ah, da' nu eu, cred ca pacienta mi l-a lasat, in sala.Nu bai, halatul tau alb, de asta scrie doctor S. halatul alb care-l pui peste... bluza aia alba.Asta mi-a bagat bani fara sa-mi dau eu seama.)...Asa. Ce facem cu el? Punem o asistenta de sala sa dea, daca nu e mita, daca e s-o aresteze pe ea si dupa aia... ().Asta e, daca n-am fost atent unde a bagat aia banul.Da. Pai ce facem cu el V .?Mmm... asta.Unde-l lasam?Halatul? Oriunde.Halatul ca halatul, da' plicul, bai, acuma vorbim serios...Ia-l tu si mi-l dai.Ti-l dau si ti-l aduc maine?Bine ().