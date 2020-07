Judecatoarea Burlan, care a plans cand instanta i-a confiscat 48.000 de euro, condamnata la 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru spaga. Decizia nu este definitiva

Elena Burlan- Puscas era acuzata ca ar fi luat de la mai multe persoane sume de bani pentru a inlocui masurile preventive dispuse, dar si pentru a pronunta sentinte cu suspendare. In acelasi dosar, judecatoarea a fost achitata pentru alte trei infractiuni de luare de mita."In temeiul art.88 alin.1 din Codul penal 1969, deduce din pedeapsa principala aplicata inculpatei durata masurii preventive privative de libertate luate fata de aceasta (arestul la domiciliu), respectiv 17 - 23 mai 2018.," se mai arata in minuta Curtii de Apel Bucuresti.In ianuarie 2020, magistratul a fost protagonistul unei scene inedite la Inalta Curte, dupa ce a plans in sala de judecata timp de aproape 10 minute si a cerut completului sa nu-i confiste 48.000 de euro. Lacrimile insa nu i-au impresionat pe judecatori, care au decis confiscarea banilor.Procurorii DNA anuntau in octombrie 2018 ca au trimis-o in judecata pe Elena Burlan- Puscas si in ce constau acuzatiile de luare de mita."In contextul judecarii a doua dosare penale ce priveau savarsirea unor infractiuni savarsite cu violenta (tentativa de omor calificat, santaj, ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea ordinii si linistii publice), inculpata Burlan-Puscas Elena a primit, in perioada iunie 2009 - februarie 2010, prin intermediari, de la mai multe persoane (inculpati si rude ale unora dintre inculpatii vizati de cercetarea judecatoreasca), suma totala de 63.000 de euro.Astfel, in legatura cu o cauza penala pe care inculpata a avut-o spre judecata, aceasta a primit suma de 10.000 de euro pentru a dispune inlocuirea masurii preventive a arestarii cu masura obligarii de a nu parasi localitatea de domiciliu si alti 30.000 de euro pentru a dispune pronuntarea unei hotarari de condamnare cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei fata de toti cei noua inculpati judecati", au anuntat procurorii DNA.Potrivit acestora, in legatura cu o a doua cauza penala pe care a avut-o spre judecata, juecatoarea a primit suma de 8.000 de euro pentru a dispune inlocuirea masurii preventive a arestarii cu masura obligarii de a nu parasi localitatea de domiciliu si alti 15.000 de euro pentru a dispune pronuntarea unei hotarari de condamnare cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei fata de patru din cei cinci inculpati judecati."Cu privire la cel de-al cincilea inculpat, desi minor la data savarsirii infractiunii pentru care a fost judecat, inculpata a pronuntat o pedeapsa cu executare efectiva a pedepsei, deoarece tatal acestuia a refuzat sa plateasca suma solicitata de magistrat", se mai arata in comunicat.Ulterior, in ambele cauze magistratii Curtii de Apel Bucuresti au admis apelurile parchetului si au pronuntat pedepse cu executare fata de autorii infractiunilor de tentativa de omor calificat, pedepse cuprinse intre 5 si 8 ani.