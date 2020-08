Judecatorii confisca 1.300.000 de dolari si 100.000 de euro in dosarul Microsoft in care a fost cercetat Tariceanu. Senatul l-a salvat de ancheta pe liderul ALDE

Decizia

Este vorba de o societate care potrivit DNA ar fi fost controlata de afaceristii Florin Pletea si Dragos Nicolaescu, denuntatori in acest caz. Ancheta penala in cazul acestora a fost clasata, deoarece afaceristii au denuntat la DNA faptele anterior sesizarii organelor de urmarire penala.In acest caz a fost trimis in judecata afaceristul omul de afaceri Petru Berteanu, pentru complicitate la luare de mita. Procesul acestuia este in continuare in faza de Camera Preliminara. Este vorba de dosarul care-l viza initial pe fostul sef al Senatulul, Calin Popescu Tariceanu , legat de achizitia unor licente Microsoft. Liderul ALDE a scapat insa de acuzatii dupa ce plenul Senatului a respins, in 3 iuni 2019, solicitarea DNA de ridicare a imunitatii parlamentare. Ancheta in cazul lui Calin Popescu Tariceanu a fost disjunsa dupa trimiterea in judecata a lui Berteanu.Revenind la banii confiscati de Tribunalul Bucuresti, DNA a solicitat, pe 26 mai 2020, confiscarea speciala a acestora.Banii respectivi ar reprezenta diferenta ramasa in conturile bancare ale societatilor controlate de doua persoane fizice (martori) din comisionul remis de compania straina din domeniul IT, pentru a fi platit functionarilor publici din Romania, in schimbul inchirierii, de catre statul roman, a unor licente IT," explica DNA, intr-o postare pe site-ul parchetului.Confiscarea speciala a sumelor provenite din infractiuni de coruptie a fost propusa avand in vedere prevederile legale referitoare la existenta unei cauze de nepedepsire, respectiv denuntarea faptelor de catre doua persoane mai inainte ca organul de urmarire penala sa fi fost sesizat cu privire la acestea, banii fiind dati inaintea formularii denunturilor. Fata de aceste doua persoane fizice cercetate pentru dare de mita s-a dispus clasarea, explica procurorii intr-o precizare din 12 august 2020. Decizia Tribunalului Bucuresti, potrivit portalului instantelor : "In baza art. 549/1 alin. 1 si alin. 5 lit. b C. proc. pen. admite propunerea formulata de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie - Structura Centrala, prin solutia de clasare din data de 12.12.2020, emisa in dosarul nr. 532/D/P/2018.In temeiul art. 112 alin. 1 lit. e C. pen. dispune confiscarea sumei de 100.000 euro si 1.300.000 usd, suma aflata in conturile bancare deschise la Credit Suisse Austria de Kenton Enterprises LTD. In temeiul art. 275 alin. 3 C. proc. pen. cheltuielile judiciare raman in sarcina statului. Cu drept de contestatie, in termen de 3 zile de la comunicarea incheierii, pentru procuror si intimat. Pronuntata in sedinta publica din data de 07 august 2020."