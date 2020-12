Jurnalistii Emilia Sercan si Mihai Munteanu si procurorul Adrian Matei, care a facut anchetele cu Dragnea si Adamescu, onorati de Ambasada SUA, de Ziua Anticoruptiei

"In cei 15 ani de la intrarea in vigoare a Conventiei Natiunilor Unite impotriva coruptiei (UNCAC), pe 9 decembrie, recunoastem eforturile de combatere a coruptiei. Lupta impotriva coruptiei este una dificila - este nevoie de oameni curajosi care isi dedica activitatea redactarii unor proiecte de lege solide, expunerii raufacatorilor, punerii sub acuzare a persoanelor corupte si organizarii eforturilor populare de a se opune acestui flagel.Romania si Statele Unite sunt cei mai buni parteneri, suntem pregatiti sa colaboram in vederea combaterii coruptiei", se arata intr-un mesaj publicat pe site-ul misiunii diplomatice, citata de Agerpres. Potrivit sursei citate, anul acesta, pentru prima data, Ambasada SUA "onoreaza trei campioni anticoruptie care au muncit asiduu pentru a combate coruptia din Romania"."Acestia au depus eforturi neobosite si au trecut prin multe greutati, pe plan personal, pentru a expune si a pune sub acuzare cazurile de coruptie . Fiecare este un exemplu excelent care ilustreaza diferenta pe care o poate face un om in eforturile noastre de a trage la raspundere persoanele care se fac vinovate de acte de coruptie", evidentiaza Ambasada SUA la Bucuresti.Pe site-ul misiunii diplomatice sunt prezentate biografiile Emiliei Sercan si ale lui Mihai Munteanu si Adrian-George Matei. Ambasada aminteste anchetele celebre facute de Matei, cum ar fi cazul Anagajarilor la DGASPC Teleorman, in care a fost condamnat fostul lider PSD Liviu Dragnea , si cazul fostului mogul media, Dan Adamescu