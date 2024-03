Kovesi cere Inspectiei Judiciare s-o ancheteze pe Moraru-Iorga. Procurorul avea in birou ceasuri de lux si nu a inregistrat 400.000 de lei

Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a cerut Inspectiei Judiciare sa faca o ancheta in ceea ce o priveste pe Mihaiela Moraru-Iorga, fost procuror DNA, in biroul careia s-au gasit ceasuri de lux si un stilou, ridicate cu ocazia unei perchezitii si care nu au fost inregistrate cum cere legea.

In plus, acelasi procuror nu a inregistrat aproape 400.000 de lei, suma primita de la o persoana fizica intr-un dosar in lucru, arata joi DNA intr-un raspuns la o solicitare Ziare.com.

"Procurorul sef DNA a transmis Inspectiei Judiciare solicitarea de efectuare de verificari sub aspectul respectarii normelor de procedura penala de catre doamna procuror Mihaiela Moraru-Iorga si analizarii incidentei dispozitiilor legale privind abaterile disciplinare, prevazute de Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare", informeaza DNA.

Amintim ca Mihaiela Moraru-Iorga a fost revocata din DNA pe 4 iulie, cu avizul CSM.

"Prin ordinul procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie a fost numita comisia de inventariere a dosarelor aflate in lucru si verificare a dosarelor repartizate doamnei procuror din perspectiva ritmicitatii, dispozitiilor legale si Regulamentului de ordine interioara al Directiei Nationale Anticoruptie", explica DNA cum a ajuns sa faca urmatoarele constatari.

Ads

"- Intr-un dosar in lucru s-a identificat suma de 398.400 lei primita de la o persoana fizica. In procesul verbal, intocmit in acest sens, nu s-a precizat natura sumei de bani si nu a fost inregistrata in Registrul de evidenta a valorilor si corpurilor delicte pentru a fi depusa la camera de corpuri delicte, conform prevederilor legale.

De precizat ca, desi Directia Nationala Anticoruptie dispune de un fond de flagrant de 2 milioane lei, potrivit dispozitiilor art. 4 alin. 4 din OUG 43/2002, suma respectiva nu era destinata pentru o activitate operativa, deoarece nu exista niciun document din care sa rezulte ca au fost solicitati bani din fondul de flagrant si nici nu i-au fost pusi la dispozitie.

- Intr-un alt dosar aflat in lucru au fost identificate bunuri (ceasuri evaluate la 67.631,49 lei si un stilou in valoare de 8.117 lei) ridicate cu ocazia unei perchezitii care nu au fost inregistrate in Registrul de evidenta a valorilor si corpurilor delicte.

Ads

Verificand evidentele sectiei se constata ca bunurile au fost ridicate cu ocazia unei perchezitii domiciliare efectuata in cursul urmaririi penale la un inculpat care a fost trimis in judecata. In rechizitoriu, este mentionat procesul verbal de aplicare a sechestrului pentru 8 ceasuri si un stilou, identificate cu marca si serie constructiva (ceasuri evaluate la 67.631,49 lei si stiloul 8.117 lei), cu precizarea ca acestea au fost depuse la camera de corpuri delicte a DNA, fapt ce nu corespunde adevarului, deoarece asa cum am mentionat bunurile au fost gasite in biroul doamnei procuror.

(...)

- Intr-o cauza penala in care erau cercetate mai multe persoane, a solicitat si obtinut declansarea procedurilor pentru obtinerea avizului necesar urmaririi penale fata de una dintre persoane. Dupa obtinerea avizului, a dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de persoana respectiva la o zi dupa implinirea termenului de prescriptie, imprejurare care genereaza consecinte asupra intregii cauze".

Ads

Citeste mai multe despre revocarea celor doi procurori din DNA:

Ads