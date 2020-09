La cererea fugarului Dragos Savulescu, magistratii sesizeaza CCR cu privire la formarea completurilor de judecatori de la Inalta Curte

Este vorba de milionarul Dragos Savulescu, fugit in Italia, condamnat definitiv in acest dosar la 5 ani si 6 luni de inchisoare , mandatarii Niculae Nejloveanu si Georgica Giurgiucanu, dar si expertul Alin Horatiu Dima.Decizia de sesizare a CCR a fost luata dupa ce instanta de fond respinsese ca inadmisibila o cerere similara. Cei patru au contestat decizia. "Admite cererile formulate de contestatorii Dima Alin Horati, Nejloveanu Niculae, Savulescu Emil Dragos si Giurgiucanu Georgica si dispune sesizarea Curtii Constitutionale cu exceptiile de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 alin. (3), art. 29 alin. (1) lit. a) si f), art. 31 alin. (1) lit. c) si art. 52 alin. (1) din Legea 304/2004. In baza art. 275 alin. (3) din Codul de procedura penala cheltuieli judiciare raman in sarcina statului. Definitiva," este minuta completuluid e 5 judecatori, potrivit portalului Inaltei Curti.Legea 304/2004 privind organizarea judiciara stabileste la aceste articole modul in care sunt formate completurile de judecatori de la Inalta Curte.La inceputul fiecarui an, Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, la propunerea presedintelui sau a vicepresedintelui acesteia, poate aproba infiintarea de complete specializate in cadrul sectiilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in functie de numarul si natura cauzelor, de volumul de activitate al fiecarei sectii, precum si de specializarea judecatorilor si necesitatea valorificarii experientei profesionale a acestora.Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie are urmatoarele atributii:a) aproba Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa, precum si statele de functii si de personal ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie;In materie penala, completele de judecata se compun dupa cum urmeaza: pentru apelurile impotriva hotararilor pronuntate in prima instanta de curtile de apel si de Curtea Militara de Apel, completul de judecata este format din 3 judecatori;Colegiile de conducere stabilesc compunerea completelor de judecata la inceputul anului, urmarind asigurarea continuitatii completului. Schimbarea membrilor completelor se face in mod exceptional, pe baza criteriilor obiective stabilite de Regulamentul de ordine interioara a instantelor judecatoresti.