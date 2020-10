Magistratii resping cererea de declarare a mortii lui Codrut Marta. Disparitia fostului sef de cabinet al lui Sorin Blejnar, unul dintre marile mistere investigate de DNA

Protectie la nivel inalt

Relatiile Marta- Nemes

"Respinge cererea, ca neintemeiata. Cu drept de apel in termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti," este minuta magistratilor, conform portalului instantelor. La data de 11 iulie 2012 Curtea de Apel Bucuresti a emis pe numele lui Codrut Marta un mandat de arestare preventiva pe o perioada de 30 de zile, pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.Disparitia lui Codrut Marta este unul dintre marile mistere pe care DNA incearca sa le elucideze. In februarie 2020, procurorii DNA si criminalistii Politiei au realizat o deshumare in cimitirul "Sfantul Ilie" din Pipera, Voluntari, avand indicii ca acolo ar fi fost ingropate ramasitele lui Codrut Marta.Echipati in alb, criminalistii au dezgropat un mormant si au strans toate ramasitele umane pentru a le analiza in laborator si a stabili daca, intr-adevar, este vorba de Codrut Marta, prin comparatie cu ADN-ul acestuia aflat in Sistemul National de Date Genetic Judiciare.Potrivit unor surse judiciare citate in februarie 2020 de Stirile TVR, procurorii suspecteaza ca omul de afaceri israelian Elan Schwartzenberg , fostul sot al Mihaelei Radulescu, ar fi in spatele disparitiei lui Codrut Marta. Dupa disparitia lui Marta, Schwartzenberg a plecat in Israel si a fost dat apoi in urmarire internationala, insa in alt dosar.Codrut Marta este disparut din mai 2012, moment in care procurorii DNA au inceput ancheta intr-un dosar de evaziune fiscala in care era implicata societatea Excella Real Grup, care era controlata de afaceristul Radu Nemes, cunoscut drept "Regele Motorinei". Afaceristul ar fi fost sustinut de oameni importanti din fruntea statului roman. Anul trecut, fostul sef al Fiscului, Sorin Blejnar, a fost trimis in judecata pentru ca ar fi primit mita 1.200.000 de euro, in perioada mai 2011 - aprilie 2012, in schimbul protejarii societatii Excella Real Grup.In acelasi dosar mai sunt judecati, Viorel Comanita, fost vicepresedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) cu rol de conducator al Autoritatii Nationale a Vamilor, acuzat ca ar fi primit mita 960.000 euro si Sorin Florea, comisar general adjunct al Garzii Financiare, acuzat ca ar fi primit mita suma de 300.000 euro.Sotia lui Sorin Blejnar, Andreea Florentina Blejnar, este judecata pentru complicitate la luare de mita, iar potrivit procurorilor, ea ar fi foat cea care a primit banii destinati lui Sorin Blejnar de la doi interpusi ai afaceristului Radu Nemes."Tinand seama de modul in care a fost conceputa activitatea infractionala, apreciez ca rolul lui Codrut Marta in circuitul banilor a fost esential, iar inlocuirea lui nu s-ar fi putut face cu usurinta", scrie procurorul DNA in rechizitoriu.Nemes era in relatii foarte bune cu Marta, potrivit anchetei din acest dosar. Fostul sef de cabinet al lui Blejnar avea o mare putere la ANAF."Ala care e vice, stii tu, boul acela de la control care ne certam cu el, trebuie schimbat si ala trebuie f...t", spunea Marta, nemultumit de un functionar zelos care controla firmele lui Nemes.Pe data de 12 martie 2012, Marta avea deja ganduri de fuga, potrivit interceptarilor.El i-a explicat "Regelui Motorinei" ca "din cate a inteles de prin alte parti, lucrurile sunt inspre bine, ideea e sa o intinda cat mai mult, exact cum spuneai tu, ca la un moment dat o sa devina tardiv".