Magistratul care judeca mai multi apropiati ai familiei Cosma este schimbat. Procesul se reia de la zero, dupa 6 ani de tergiversari

Rejudecare si pentru familia Cosma

Motivul: judecatorul cazului, Anca Corina Zamfirescu, a facut o cerere de abtinere, iar aceasta a fost admisa de un alt magistrat. Anterior, Anca Corina Zamfirescu mai facuse cereri similare de abtinere, dar toate fusesera respinse, pe 1 octombrie 2019 si 16 mai 2019, potrivit portalului instantelor. Si judecatorul care solutiona acest caz anterior Ancai Corina Zamfirescu a iesit din dosar dupa ce s-a abtinut. Conform sursei citate, judecatorul Ana Maria Lupu s-a abtinut in ianuarie 2019, iar cererea i-a fost admisa.Anterior, cererile acesteia de abtinere fusesera respinse, asa cum s-a intamplat pe 24 octombrie 2017 si pe 22 februarie 2018, potrivit portalului instantelor. Cazul evaziunii fiscale de 35 de milioane de euro din Prahova a fost primul de rasunet in acest judet. El a fost instrumentat de Parchetul Curtii de Apel Ploiesti. Disjungerile din acest dosar au ajuns la DNA si s-au transformat in rechizitoriul prin care au fost trimisi in judecata fostul sef al CJ Prahova, Mircea Cosma, si fiul acestuia, deputatul Vlad Cosma.Printre inculpatii din acest dosar se numara fostul angajat al Secretariatului General al Guvernului, Marcel Pavaleanu, dar si Razvan Alexe, care este inculpat si in dosarul de coruptie in care sunt judecati presedintele Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, si fiul acestuia, deputatul Vlad Cosma, precum si mai multi oameni de afaceri prahoveni ale caror firme au contracte cu Consiliul Judetean, dar si cu alte autoritati publice din Prahova.De altfel, dupa 6 ani de procese si tergiverasari la Inalta Curte, si dosarul in care sunt judecati Mircea si Vlad Cosma se reia de la zero, tot la Tribunalul Prahova.In noiembrie 2016, Cosma senior a fost condamnat al 8 ani de detentie cu executare, iar fiul lui a primit 5 ani de detentie. In aprilie 2018, sentinta a fost anulata de un complet de 5 judecatori de la Inalta Curte, iar cazul a fost trimis la rejudecare.