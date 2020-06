Managerul suspendat al Unifarm se justifica: Intarzierile in aprovizionare s-ar fi soldat cu pierderi de vieti omenesti

Ziare.

In aceste conditii, "organizarea unei proceduri de achizitie publica, neobligatorie, ar fi dus la intarzieri nejustificate in aprovizionare, ce s-ar fi soldat cu pierderi de vieti omenesti", se mai arata in comunicatul citat de HotNews.Potrivit lui Adrian Ionel, compania pe care a reprezentat-o "satisface un interes general, insa aceasta nu inseamna ca nu actioneaza in scopul obtinerii de profit sau ca nu isi asuma pierderile si riscurile aferente acestei activitati. Din aceasta perspectiva, si potrivit cadrului legal existent la nivel national, cu respectarea principiilor si jurisprudentei europene, am adus la cunostinta Directiei Nationale Anticoruptie imprejurarea ca CN Unifarm S.A. nu este autoritate contractanta.Drept urmare nu are obligatia sa desfasoare proceduri de licitatie publica si nu ii sunt opozabile dispozitiile legii nr. 98/2016. Compania Unifarm a raspuns, cu caracter urgent si prioritar, nevoii disperate de import a unor echipamente de protectie indispensabile cadrelor medicale in lupta acestora cu pandemia generata de SARS-CoV-2. In aceste conditii, organizarea unei proceduri de achizitie publica, neobligatorie potrivit celor de mai sus, ar fi dus la intarzieri nejustificate in aprovizionare, ce s-ar fi soldat cu pierderi de vieti omenesti".Directorul suspendat al Unifarm adauga ca "In acest context a fost perfectata si executata achizitia de masti si combinezoane aflata in atentia Directiei Nationale Anticoruptie, procedura in care subsemnatul, in calitate de director general al CN Unifarm S.A., am urmarit in permanenta si in mod exclusiv doar rapiditatea livrarii, decenta pretului si calitatea produsului, toate acestea raportate la nevoile interne imediate si la contextul international."Eugen Adrian Ionel a fost suspendat pentru 60 de zile din functia de director general al Companiei Nationale Unifarm SA, dupa ce a fost pus sub acuzare de procurorii DNA pentru mai multe infractiuni de coruptie : luare de mita, abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite, complicitate la trafic de influenta, instigare la fals intelectual si folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane.Anchetatorii sustin ca, in calitate de director general al CN Unifarm SA, Adrian Ionel ar fi pretins 760.000 de euro unui intermediar ce reprezenta o societate comerciala pentru ca CN Unifarm SA, companie de stat, sa atribuie un contract de achizitie a echipamentelor de protectie impotriva infectarii cu virusul COVID 19 (250.000 de combinezoane si 3 milioane de masti chirurgicale).