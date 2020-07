Marturie in instanta: Cum voia sa-si stearga urmele politistul acuzat de santajarea jurnalistei Emilia Sercan

Cum poate fi identificat un telefon

Ofiterii, in sala de judecata

"Voia sa-i fie nas de cununie"

Instanta mentine controlul judiciar

Guta Adrian George este ofiter de politie la Investigatii Criminale la Inspectoratul de Politie al Judetului Olt. El s-a prezentat luni, in fata Curtii de Apel Bucuresti, in calitate de martor in acest caz.Guta trebuia sa faca mai multe precizari legate de relatia de amicitie pe care o are cu subinspectorul Gheorghe-Adrian Barbulescu, condamnat, pe 9 decembrie 2019, la 1 an de inchisoare cu amanarea executarii pentru santajarea Emiliei Sercan. Potrivit DNA , Barbulescu este cel care a trimis jurnalistei mesajele de amenintare, la comanda lui Iacob si Marcoci.Conform declaratiei lui Guta, intalnirea cu Barbulescu a avut loc in Slatina in primavara anului 2019. Motivul intrevederii a fost solicitarea de catre subofiterul de la Academia de Politie a unor informatii despre posibilitatea identificarii unui telefon mobil.Barbulescu i-ar fi spus la acel moment lui Guta ca la baza interesului sau se afla cercetarea unei jurnaliste. Ofiterul din Slatina l-ar fi directionat catre metoda IMEI (), codul unic al telefonului prin care se poate localiza dispozitivul.Dupa cateva zile, cei doi ar fi comunicat din nou, de data aceasta pe WhatsApp, dupa ce Barbulescu ar fi aflat ca este suspect in dosar si l-ar fi contactat pe Guta. Martorul a povestit in fata instantei de judecata ca Barbulescu i-a trimis niste capturi de ecran (), cu mesajele pe care subofiterul de la Academia de Politie le-ar fi schimbat cu Adrian Iacob.Barbulescu ii spunea lui Guta ca dupa ce trimite capturile de ecran va sterge respectivele mesaje din telefon.Potrivit DNA, discutia de pe WhatsApp si mesajele pe care Barbulescu i le-a trimis lui Guta a avut loc in dimineata in care Barbulescu a fost ridicat de procurori.In sala de judecata, imbracat intr-un sacou rosu, s-a aflat si Adrian Iacob care a urmarit marturia cu interes. Asortat cu fostul rector si coleg, Marcoci Petrica s-a prezentat in fata instantei intr-o tinuta, aproape din cap pana in picioare, de culoare rosie: camasa in carouri cu nuante de rosu, bej si negru, pantaloni si incaltari de culoare rosie.Iacob si Marcoci s-au asezat pe bancile din al doilea rand, respectiv prima si a doua banca de la perete, de unde si-au aruncat priviri in timpul procesului."Precizez ca numarul de telefon al martorului Barbulescu era inregistrat drept, porecla din liceu. De la acest numar am primit", a dezvaluit Guta, in fata instantei.Se pare ca in continutul mesajelor Barbulescu i-ar fi solicitat lui Iacob o intalnire. Fostul rector l-a sfatuit sa se relaxeze, intrucat Academia nu stia nimic despre acest lucru."Barbulescu voia sa isi asumele faptele". Asta marturiseste Guta dupa ce este intrebat cum justifica initiativa subofiterului de a-i trimite dovezile mesajelor cu Iacob.," mai marturiseste ofiterul din Slatina.Procesul continua pe 14 septembrie, in acest caz cu noi audieri de martori.La termenul de luni, Petrica-Mihail Marcoci a cerut instantei sa-i ridice masura controlului judiciar: Sunt sub control judiciar de 14 luni, timp in care mi a fost afectata cariera.El s-a plans judecatorului ca Emilia Sercan a continuat o investigatie, privind modul in care a fost angajat la o firma de training: "Marcoci a mai sustinut ca acuzatiile facute de DNA la adresa sa sunt vagi, iar rechizitoriul ar fi anulabil.Curtea de Apel Bucuresti a respins cererea lui Marcoci si a mentinut controlul judiciar, conform portalului instantelor.