Miliardarul Ioan Niculae, condamnat definitiv la 5 ani de inchisoare. Patronul Interagro si al clubului Astra Giurgiu urmeaza sa fie incarcerat

Ioan Niculae urmeaza sa fie incarcerat in aceesta seara. Minuta sentintei umrmeaza sa fie publicata.Decizia a fost data de Curtea de Apel Bucuresti. In faza de fond a procesului, Tribunalul Bucuresti il condamnase la 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru instigare la evaziune fiscala, instigare la spalare a banilor si cumparare de influenta.In acelasi dosar, sotia miliardarului, Nicoleta Mariana Niculae, fosta Toncea, a fost condamnata, in faza de fond a procesului, la 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru complicitate la evaziune fiscala si complicitate la spalare a banilor. Curtea de Apel Bucuresti a mentinut aceasta pedeapsa.In acelasi dosar, Gheorghe Bunea Stancu , fost presedinte al CJ Braila si fost presedinte al PSD Braila, a fost achitat pentru trafic de influenta, iar Viorel Barac (director general al Interagro) a primit 3 ani si 6 luni inchisoare pentru evaziune fiscala si spalare de bani. Pe 27 ianuarie, procurorul DNA a cerut magistratilor majorarea pedepselor pentru care este judecat Ioan Nicolae. Maximum de pedeapsa pentru instigare la evaziune fiscala, instigare la spalare a banilor si cumparare de influenta. O pedeapsa care ar putea ajunge la 15 ani de inchisoare.In 26 aprilie 2016, procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a lui Ioan Niculae, administrator al SC Interagro SA si SC Iintervitt SRL, pentru cumparare de influenta, in forma continuata, instigare la evaziune fiscala si instigare la spalare de bani, si a lui Gheorghe Bunea Stancu, si el condamnat in dosarul "Mita la PSD", la data faptei presedinte al Consiliului Judetean Braila si presedinte al organizatiei judetene a unui partid politic, pentru trafic de influenta.De asemenea, au fost trimisi in judecata Mariana Nicoleta Toncea, presedinte al SC Interagro SA, la data faptelor, pentrucomplicitate la evaziune fiscala si complicitate la spalare de bani, Viorel Barac, director general aceleiasi societati, la data faptelor, pentru evaziune fiscala si spalare de bani, dar si SC Interagro SA, pentru evaziune fiscala si spalare de bani, SC Intervitt SRL, SC Libarom Agri SRL si SC Mike Trading&Investment SRL pentru complicitate la evaziune fiscala si spalare de bani.In rechizitoriul procurorilor se arata ca, in perioada august 2008 - martie 2009, intre SC Interagro SA si SC Libarom Agri SRL, societate specializata in productie agricola si tranzactii cu produse agricole, a fost incheiat si derulat un contract fictiv avand ca obiect prestarea unor servicii de publicitate.In baza acestui contract, au fost inregistrate in contabilitatea firmei Interagro operatiuni nereale in baza carora s-au eludat platile taxelor si impozitelor catre bugetul de stat. Obiectul contractului a constat in realizarea de materiale promotionale - brelocuri, post-it-uri si standuri - pentru Interagro.In urma incheierii si derularii contractului respectiv, in baza unei decizii a lui Ioan Niculae, au fost inregistrate in evidenta contabila cheltuieli deductibile in suma totala de 36.245.000 de lei.Anchetatorii mai aratau ca, in aceeasi perioada, Ioan Niculae a fost cel care a decis si coordonat realizarea "unui circuit de spalare a banilor, prin intermediul unor operatiuni fictive, prin firmele fata de care s-a dispus trimiterea in judecata ca persoane juridice, scopul fiind de a externaliza veniturile firmei "mama" - Interagro -, pentru a nu fi supuse taxarii/impozitarii, de a crea imposibilitatea urmaririi sumelor de bani intrate in firma de catre eventuali creditori in cazul existentei unor datorii, dar si de a finanta unele afaceri din cadrul grupului fara a se apela la metodele obisnuite (imprumuturi, credite bancare, etc.)."In acest fel a fost finantata cu 5 milioane de euro firma Intervitt - divizia de vinificatie a grupului Interagro -, prin majorarea capitalului social prin aportul unei firme de tip off shore din Insulele Virgine Britanice ce isi desfasoara activitatea in Cipru, controlata tot de inculpatul Ioan Niculae", arata DNA intr-un comunicat de presa.Conform sursei citate, incheierea si derularea contractului de prestari servicii de publicitate dintre Interagro si Libarom Agri s-a facut prin intermediul lui Viorel Barac, care a semnat contractul si ulterior s-a ocupat de transferarea sumelor de bani catre Libarom Agri."Inculpatii au beneficiat si de ajutorul presedintelui Interagro, Nicoleta Mariana Toncea, care, din dispozitia lui Ioan Niculae, s-a implicat in realizarea platilor catre firma SC Libarom Agri SRL si de reintroducerea sumelor de bani << spalate >> in circuitul civil", se mai preciza in comunicatul DNA.Circuitul financiar de spalare a banilor proveniti din savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, initiat si coordonat de Ioan Niculae a avut ca urmare prejudicierea bugetului de stat cu 11.438.169 lei, reprezentand TVA in suma de 6.886.550 lei si impozit pe profit de 4.551.619 lei.Procurorii au mai aratat ca, in perioada ianuarie-martie 2009, patronul grupului S.C. Interagro S.A., Ioan Niculae, a initiat si desfasurat activitati de corupere, prin intermediul lui Gheorghe Bunea Stancu, a lui Said Baaklini si a altei persoane, a unor functionari publici si inalti demnitari ai statului, cu scopul de a-i convinge sa promoveze o hotarare de guvern, prin care sa fie acordate facilitati fiscale privind subventionarea achizitiei de ingrasaminte chimice.Acest lucru ar fi adus un beneficiu direct firmei Interagro de circa 600 de milioane de euro, reprezentat de vanzarea ingrasamintelor chimice din stocurile existente sau ce urmau a fi produse."Adoptarea unei asemenea hotarari era ilegala, atragand sanctionarea Romaniei de catre Comisia Europeana prin procedura de << infringement >>, pentru incalcarea normelor privind concurenta neloiala si ajutorul de stat, ceea ar fi prejudiciat bugetul de stat atat in mod direct cat si indirect (agricultorii ar fi trebuit sa restituie ajutorul de stat - 600 milioane euro, iar Romania pierdea peste 150 milioane euro ca urmare a blocarii altor programe in domeniul agriculturii)", mentiona DNA.In acest context, Ioan Niculae i-a promis lui Said Baaklini suma de 2 milioane de euro, persoanei respective un milion de euro, iar lui Gheorghe Bunea Stancu, la acea vreme presedinte al CJ Braila si presedinte al organizatiei judetene a unui partid politic, "un folos reprezentat de profitul pe care firmele controlate de primul le-ar fi obtinut in urma distribuirii ingrasamintelor livrate de Interagro in judetele din jurul Brailei".In cauza, s-a dispus instituirea masurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor mobile si imobile ce apartin Interagro si Intervitt pana la concurenta sumei de 11.438.169 lei. De asemenea, a fost dispusa masura asiguratorie a sechestrului asupra partilor sociale ale SC Intervitt.- Decizia penala nr. 179/A din data de 18.02.2021 - In temeiul art.421 pct.2 lit.a din Codul de procedura penala, admite apelul declarat de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie - Sectia de Combatere a Infractiunilor Asimilate Infractiunilor de Coruptie impotriva Sentintei penale nr.2292 din data de 01 noiembrie 2018, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia I Penala, in Dosarul nr.15884/3/2016.Desfiinteaza, in parte, sentinta penala apelata si, in fond, rejudecand:1. Descontopeste pedeapsa rezultanta aplicata inculpatului NICULAE IOAN prin sentinta apelata si repune pedepsele componente in individualitatea lor. In temeiul art.396 alin.1 si 2 Cod de procedura penala condamna pe inculpatul NICULAE IOAN la pedeapsa de 4 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de instigare la evaziune fiscala, prev. de art.25 Cod penal din 1969 raportat la art.9 alin.1 lit.c si alin.3 din Legea nr.241/2005 (in varianta de reglementare anterioara modificarilor aduse prin Legea nr.50/2013), cu aplicarea art.74 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art.76 alin.1 lit.b Cod penal 1969 si art.5 Cod penal.In temeiul art.65 Cod penal din 1969 si art.25 Cod penal din 1969 raportat la art.9 alin.1 lit.c si alin.3 din Legea nr.241/2005 (in varianta de reglementare anterioara modificarilor aduse prin Legea nr.50/2013), aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b si lit.c Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functiile elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi actionar, asociat sau administrator al unei societati comerciale, pe o durata de 3 ani dupa executarea pedepsei principale.In temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsa accesorie, drepturile prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b si c Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functiile elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi actionar, asociat sau administrator al unei societati comerciale,pe durata executarii pedepsei inchisorii.In temeiul art.396 alin.2 Cod de procedura penala condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 4 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de instigare la spalarea banilor, prev. de art.25 Cod penal din 1969 raportat la art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 (in varianta de reglementare anterioara modificarilor aduse prin art.111 din Legea nr.187/2012 de punere in aplicare a noului Cod penal), cu aplicarea art.5 Cod penal.In temeiul art.65 Cod penal din 1969 aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b si lit.c Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functiile elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi actionar, asociat sau administrator al unei societati comerciale, pe o durata de 3 ani dupa executarea pedepsei principale.In temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsa accesorie, drepturile prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b si c Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functiile elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi actionar, asociat sau administrator al unei societati comerciale,pe durata executarii pedepsei inchisorii.In temeiul art.396 alin.2 Cod de procedura penala condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 4 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de cumparare de influenta (un act material), prev. de art.61 alin.1 din Legea nr.78/2000 (in varianta aflata in vigoare anterior adoptarii Legii nr.187/2012 de punere in aplicare a noului Cod penal), cu aplicarea art.5 Cod penal.In temeiul art.33 lit.a rap. la art.34 alin.1 lit.b Cod penal din 1969, contopeste pedepsele principale aplicate inculpatului NICULAE IOAN in cauza pendinte cu pedeapsa de 2 ani inchisoare aplicata aceluia?i inculpat prin decizia penala nr.508/A/02.04.2015 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti - Sectia I Penala in dosarul nr.938/299/2012* si aplica inculpatului, in vederea executarii, pedeapsa principala cea mai grea, de 4 ani inchisoare, pe care o sporeste cu 1 an inchisoare (in care se include si sporul de 6 luni inchisoare stabilit prin decizia penala nr.508/A/02.04.2015 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti - Sectia I Penala in dosarul nr.938/299/2012*), in final inculpatul avand de executat pedeapsa principala rezultanta de 5 ani inchisoare.In temeiul art.35 alin.3 Cod penal din 1969 rap. la art.65 alin.2 din acelasi act normativ, inculpatul va executa pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b si c Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functiile elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi actionar, asociat sau administrator al unei societati comerciale, pe o perioada de 3 ani dupa executarea pedepsei principale rezultante.In temeiul art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsa accesorie, drepturile prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b si c Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functiile elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi actionar, asociat sau administrator al unei societati comerciale, pe durata executarii pedepsei principale rezultante.In temeiul art.424 alin.3 Cod de procedura penala rap. la art.72 Cod penal, deduce din pedeapsa principala de 5 ani inchisoare aplicata inculpatului perioada deja executata in baza deciziei penale nr.508/A/02.04.2015 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia I Penala, de la 02.04.2015 la 15.07.2016, inclusiv.2. Descontopeste pedeapsa rezultanta aplicata inculpatului BARAC VIOREL prin sentinta apelata si repune pedepsele componente in individualitatea lor. Mentine pedeapsa principala de 3 ani inchisoare si pedepsele complementare si accesorii aplicate inculpatului BARAC VIOREL prin sentinta apelata pentru infractiunea de evaziune fiscala, prev. de art.9 alin.1 lit.c si alin.3 din Legea nr.241/2005 (in varianta de reglementare anterioara modificarilor aduse prin Legea nr.50/2013), cu aplicarea art.74 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art.76 alin.1 lit.b Cod penal 1969 si art.5 Cod penal.In temeiul art.396 alin.2 Cod de procedura penala condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 3 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de spalarea banilor, prev. de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 (in varianta de reglementare anterioara modificarilor aduse prin art.111 din Legea nr.187/2012 de punere in aplicare a noului Cod penal), cu aplicarea art.5 Cod penal. In temeiul art.65 Cod penal din 1969 aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b si lit.c Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functiile elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi actionar, asociat sau administrator ori de a exercita o functie de conducere in cadrul unei societati comerciale, pe o durata de 3 ani dupa executarea pedepsei principale.In temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsa accesorie, drepturile prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b si c Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functiile elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi actionar, asociat sau administrator ri de a exercita o functie de conducere in cadrul unei societati comerciale, pe durata executarii pedepsei inchisorii.In temeiul art.33 lit.a rap. la art.34 alin.1 lit.b Cod penal din 1969, contopeste pedepsele principale aplicate inculpatului BARAC VIOREL in cauza pendinte cu pedeapsa de 2 ani inchisoare aplicata aceluiasi inculpat prin decizia penala nr.508/A/02.04.2015 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti - Sectia I Penala in dosarul nr.938/299/2012* si aplica inculpatului, in vederea executarii, pedeapsa principala cea mai grea, de 3 ani inchisoare, la care adauga sporul de 6 luni inchisoare stabilit prin decizia penala nr.508/A/02.04.2015 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia I Penala, in final inculpatul avand de executat pedeapsa principala rezultanta de 3 ani si 6 luni inchisoare.In temeiul art.35 alin.3 Cod penal din 1969 rap. la art.65 alin.2 din acelasi act normativ, inculpatul va executa pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b si c Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functiile elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi actionar, asociat sau administrator ori de a exercita o functie de conducere in cadrul unei societati comerciale, pe o perioada de 3 ani dupa executarea pedepsei principale rezultante.In temeiul art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsa accesorie, drepturile prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b si c Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functiile elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi actionar, asociat sau administrator ori de a exercita o functie de conducere in cadrul unei societati comerciale, pe durata executarii pedepsei principale rezultante. In temeiul art.424 alin.3 Cod de procedura penala rap. la art.72 Cod penal, deduce din pedeapsa principala de 3 ani si 6 luni inchisoare aplicata inculpatului perioada deja executata in baza deciziei penale nr.508/A/02.04.2015 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia I Penala, de la 02.04.2015 la 10.11.2015, inclusiv.3. Descontopeste pedeapsa rezultanta aplicata inculpatei NICULAE (fosta TONCEA) NICOLETA MARIANA prin sentinta apelata si repune pedepsele componente in individualitatea lor. Mentine pedeapsa principala de 3 ani inchisoare si pedepsele complementare si accesorii aplicate inculpatei NICULAE (fosta TONCEA) NICOLETA MARIANA prin sentin?a apelata pentru infractiunea de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art.26 Cod penal din 1969 raportat la art.9 alin.1 lit.c si alin.3 din Legea nr.241/2005 (in varianta de reglementare anterioara modificarilor aduse prin Legea nr.50/2013), cu aplicarea art.5 Cod penal, retinand in favoarea acesteia incidenta circumstantelor atenuante prev. de art.74 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art.76 alin.1 lit.b Cod penal 1969 si inlaturand aplicarea circumstantelor atenuante prev. de art.74 alin.1 lit.a si c Cod penal din 1969.In temeiul art.396 alin.2 Cod de procedura penala condamna pe aceeasi inculpata la pedeapsa de 3 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de complicitate la spalarea banilor, prev. de art.26 Cod penal din 1969 raportat la art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 (in varianta de reglementare anterioara modificarilor aduse prin art.111 din Legea nr.187/2012 de punere in aplicare a noului Cod penal), cu aplicarea art.5 Cod penal.In temeiul art.65 Cod penal din 1969 aplica inculpatei pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b si lit.c Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi aleasa in autoritatile publice sau in functiile elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi actionar, asociat sau administrator ori de a exercita o functie de conducere in cadrul unei societati comerciale, pe o durata de 3 ani dupa executarea pedepsei principale.In temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsa accesorie, drepturile prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b si c Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi aleasa in autoritatile publice sau in functiile elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi actionar, asociat sau administrator ori de a exercita o functie de conducere in cadrul unei societati comerciale, pe durata executarii pedepsei inchisorii.In temeiul art.33 lit.a rap. la art.34 alin.1 lit.b Cod penal din 1969, contopeste cele doua pedepse principale aplicate inculpatei NICULAE (fosta TONCEA) NICOLETA MARIANA in cauza pendinte si aplica inculpatei pedeapsa principala cea mai grea, de 3 ani inchisoare.In temeiul art.35 alin.3 Cod penal din 1969 rap. la art.65 alin.2 din acelasi act normativ, inculpata va executa pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b si c Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi aleasa in autoritatile publice sau in functiile elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi actionar, asociat sau administrator ori de a exercita o functie de conducere in cadrul unei societati comerciale, pe o perioada de 3 ani dupa executarea pedepsei principale rezultante.In temeiul art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatei, cu titlu de pedeapsa accesorie, drepturile prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b si c Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi aleasa in autoritatile publice sau in functiile elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi actionar, asociat sau administrator ori de a exercita o functie de conducere in cadrul unei societati comerciale, pe durata executarii pedepsei principale rezultante. Mentine in privinta inculpatei NICULAE (fosta TONCEA) NICOLETA MARIANA beneficiul suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, acordat potrivit art.861 si urmatoarele Cod penal din 1969, in conditiile si pe durata stabilite prin sentinta apelata.4. Constata ca in privinta inculpatului GHEORGHE BUNEA STANCU, prin incheierea de sedinta din data de 21 ianuarie 2021, in aplicarea art.386 Cod de procedura penala si a Deciziei Curtii Constitutionale a Romaniei nr.250/2019 (publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.500 din 20 iunie 2019), s-a stabilit ca incadrarea juridica a faptei pentru care a fost trimis in judecata este aceea in infractiunea de trafic de influenta, prev. de art.257 alin.1 Cod penal din 1969, cu aplicarea art.5 Cod penal.In temeiul art.396 alin.5 rap. La art.16 alin.1 lit.a Cod de proceura penala, dispune achitarea inculpatului GHEORGHE BUNEA STANCU sub aspectul savar?irii infrac?iunii de trafic de influenta, prev. art.257 alin.1 Cod penal 1969, cu aplicarea art.5 Cod penal. Mentine celelalte dispozitii ale sentintei penale apelate.In temeiul art.421 pct.1 lit.b Cod de procedura penala respinge ca nefondate apelurile formulate de inculpatii NICULAE IOAN, BARAC VIOREL, NICULAE (fosta TONCEA) NICOLETA MARIANA, SC INTERAGRO S.A., SC LIBAROM AGRI S.R.L. si SC INTERVITT SRL impotriva aceleiasi sentinte penale. In temeiul art.275 alin.2 si 4 Cod de procedura penala, obliga pe apelantii inculpati la plata catre stat a sumei de cate 3.000 lei fiecare, reprezentand cheltuieli judiciare.In temeiul art.275 alin.3 Cod de procedura penala, cheltuielile judiciare din apelul Parchetului raman in sarcina statului.In temeiul art.275 alin.6 rap. la art.272 alin.1, 2 din Codul de procedura penala, respectiv art.491 alin.3 teza finala rap. la art.273 alin.1, 2, 4 si 5 Cod de procedura penala, onorariile cuvenite avocatilor din oficiu, in cuantum de cate 1500 lei pentru inculpatii SC INTERVITt SRL si SC MIKE TRADING&INVESTMENT SRL, respectiv de cate 350 pentru ceilalti inculpati, precum si onorariul practicianului in insolventa desemnat pentru SC INTERVITT SRL, in cuantum de 1500 lei, raman in sarcina statului, fiind suportate din fondul Ministerului Justitiei. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica, astazi 18 februarie 2021.