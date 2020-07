Miliardarul Ioan Niculae cere judecatorilor anularea interceptarilor realizate de SRI, probe esentiale in dosarul in care a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare

Probe cheie

Tema de discutie Predoiu- sefii PG

Cererea a fost facuta in fata judecatorilor Curtii de Apel Bucuresti. Ioan Niculae contesta in acest caz o pedeapsa de 3 ani si 6 luni de inchisoare data de Tribunalul Bucuresti. Un caz in care este judecata si sotia sa, Nicoleta Mariana Toncea. In faza de fond a procesului, femeia a fost condamnata la 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru complicitate la evaziune fiscala si complicitate la spalare a banilor.Procesul lui Ioan Niculae este aproape de final, urmatorul termen este stabilit pe 17 septembrie. Pe 6 iulie, avocatii sai au cerut judecatorilor anularea interceptarilor, potrivit portalului instantelor. ," este minuta instantei.Interceptarile telefonice, marturiile de martor, date obtinute in urma unor perchezitii informatice sau domiciliare, documente de la Fisc si acte bancare - toate acestea sunt doar o parte din probele in baza carora Tribunalul Bucuresti a luat decizia de condamnare a miliardarului Ioan Niculae si a sotiei acestuia, Nicoleta Mariana Toncea, in faza de fond a procesului.Pe de o parte, Tribunalul a remarcat faptul ca activitatea infractionala a lui Niculae si a complicilor sai s-ar fi derulat in perioada de precaritate economico-financiara, "".Pe de alta parte, ca circumstante atenuante, instanta arata ca "".Citeste si:Interceptarile realizate de SRI in baza unor mandate de siguranta nationala emise de Inalta Curte de Casatie si Justitie au fist excluse in ultima perioada in mai multe dosare de coruptie , in baza unor decizii ale Curtii Constitutionale.Este vorba de o exceptie de neconstitutionalitate privind o prevedere din Codul de procedura penala, legata de folosirea interceptarilor in procesele penale. In urma acesteia, SRI nu mai poate sesiza procurorii daca in timpul interceptarii pe mandate de siguranta nationala sesizeaza infractiuni de drept comun.Astfel sunt anulate probele stranse de SRI din dosarele de coruptie, crima organizata, trafic de droguri , trafic de persoane, criminalitate cibernetica sau chiar terorism, tradare si spionaj.Fostul presedinte al Camerei Deputatilor Valeriu Zgonea este cel care a sesizat Curtea Constitutionala in acest caz.Anularea interceparilor SRI, in baza deciziei CCR, a fost tema de discutie saptamana trecuta intre ministrul Justitiei, Catalin Predoiu , si sefii Parchetului General.Potrivit unui comunicat de resa, printre temele de discutii s-au numarat si "solutiile legislative necesare derivate din recenta Decizie a Curtii Constitutionale nr. 55/2020 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 139 alin. (3) teza finala din Codul de procedura penala si ale art. 11 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei si problemele de rectificare bugetara."