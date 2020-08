Milionarii Dinu Pescariu si Claudiu Florica scapa de acuzatiile de spalare de bani in dosarul Microsoft, dar judecatorii le confisca 22,7 milioane de dolari. Care este explicatia

Acuzatiile DNA

Suma de bani supusa procesului "de albire" ce a facut obiectul infractiunii de spalare de bani, in cuantum de 22.787.515 de dolari, va fi confiscata.Astfel poate fi sintetizata decizia judecatorului de la Tribunalul Bucuresti care pe 24 martie a decis incetarea procesului penal fata de milionarii Claudiu Florica si Dinu Pescariu, judecati pentru spalare de bani intr-unul dintre dosarele separate din ancheta Microsoft , deoarece a intervenit prescriptia raspunderii penale.Potrivit minutei instantei, judecatorii au decis confiscarea mai multor sume de bani: 10.858.479 de dolari- de la Claudiu Florica, 10.858.479 de dolari- de la Dinu Pescariu si 1.070.557 de dolari de la afaceristul Dragos Serban Stan ().Judecatorii au mentinut in acest dosar masurile asiguratorii dispuse de procurorii DNA pe conturi bancare, bunuri mobile si imobile. Dinu Pescariu si Claudiu Florica au declarat apel impotriva acestei decizii, potrivit portalului instantei. Este vorba de un caz aflat pe rolul instantelor din februarie 2018. Dinu Pescariu si Claudiu Florica au fost trimisi in judecata in calitate de reprezentanti ai societatilor Profinet AG si Slytehrin Marketing Ltd, implicate in afacerea Microsot, fiecare pentru savarsirea infractiunii de spalare a banilor.Atunci, DNA a anuntat finalizarea dosarului Microsoft si a facut bilantul solutiilor dispuse pana in acest moment, anuntand ca s-a dispus clasarea cauzei fata de sapte fosti ministri - Daniel Funeriu Dan Nica , Silvia Ticau, Mihai Tanasescu si Serban Mihailescu Dosarul lui Pescariu si Florica privea modul in care suma de 22.787.515 de dolari, reprezentand o parte (aproximativ o treime) din folosul necuvenit obtinut din infractiunea de abuz in serviciu de catre Fujitsu Siemens Computers, in cazul "Microsoft", a facut obiectul infractiunii de spalare de bani.", mai spun procurorii.Judecatorii au explicat ca termenului general de prescriptie a raspunderii penale in acest caz s-a implinit la data de 2 decembrie 2012.Potrivit motivarii Tribunalului Bucuresti, din declaratiile martori audiati in acest caz rezulta ca Pescariu si Florica au fost in egala masura implicati in infiintarea societatilor de tip offshore, prin intermediul carora a fost spalata suma de 22.787.515 de dolari."Contrar sustinerilor apararii, chiar daca inculpatul Florica Claudiu Ionut nu figureaza ca proprietar al activelor societatii Profinet AG, in fapt a fost persoana care, alaturi de inculpatul Pescariu Dinu Mihail, a dat instructiuni precise suspectului Stan Dragos Serban cu privire la toate operatiunile bancare desfasurate prin contul acestei societati, astfel cum a rezultat din declaratiile de martor analizate mai sus, dar si din inscrisurile bancare aflate la dosarul de urmarire penala.De altfel,, iar pentru a justifica aceste plati, din dispozitia inculpatilor Florica si Pescariu au fost infiintate societati de tip offshore pe numele a diferite persoane (...), de unde au fost transferate importante sume de bani," motiveaza judecatorii.Instanta a respins ca nefondata si apararile lui Pescariu si Florica cu ocazia dezbaterilor, cand s-a sustinut ca banii ce au fost transferati de catre acestia nu provin din infractiunea de abuz in serviciu, ci din conturile Fujitsu Siemens Computers, care in baza contractului de consultanta si de furnizare servicii s-a angajat sa plateasca cu titlu de contraprestatie doua sume de bani, 15 milioane de dolari si ulterior 7 milioane.", explica judecatorii. In plus, declaratia acestuia s-ar completa cu declaratia de martor si de suspect a unei alte persoane implicate in acest caz, care a explicat pe larg care a fost scopul infiintarii societatii offshore Profinet AG.Pescariu si Florica cerusera instantei achitarea in acest caz in baza prevederilor potrivit carora " fapta nu este prevazuta de legea penala" si "nu exista probe ca o persoana a savarsit infractiunea", dar cererile le-au fost respinsa."Concluzionand, instanta retine ca infractiunea premisa este cea de abuz in serviciu (cu privire la care instanta a efectuat aprecieri cu privire la intrunirea elementelor de tipicitate doar sub aspectul laturii obiective, fara a face referiri la vinovatia functionarilor publici implicati avand in vedere solutia procurorului de caz fata de aceste persoane) si ca infractiunea de spalare a banilor are ca obiect suma de 22.787.515 USD, reprezentand o parte din folosul patrimonial necuvenit obtinut din infractiunea de abuz in serviciu de catre Fujitsu Siemens Computers GmbH Austria in urma incheierii cu Guvernul Romaniei a contractului comercial de inchiriere licente nr.0115RO/15.04.2004 si a actului aditional nr.1 privind extinderea acestuia pentru produsele educationale Microsoft.Pe cale de consecinta,Nefiind incidente cazurile prevazute la art. 16, alin.1, lit.a) si d) Cod pr. penala, instanta in temeiul art. 396, alin. 6 si 8 Cod pr. penala va dispune incetarea procesului penal fata de inculpatii Florica Claudiu Ionut si Pescariu Dinu Mihail ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale," conchide instanta.Motivarea Tribunalului Bucuresti abunda in declaratii date de martori cu identitate reala, dar si de martori cu indentitate protejata, dar si trimiteri la diverse documente bancare si financiare. De exmplu, una dintre marturiile considerate relevante este cea a martorului cu identitate protejata "Andrei Vasile" din data de 14 octombrie 2014."Dupa semnarea contractului dintre Guvernul Romaniei si Microsoft, prin Fujitsu Siemens Computers, Dragos Stan, la solicitarea lui Claudiu Florica si Dinu Pescariu, mi-a propus sa accept sa apar ca beneficiar al unui offshore. Nu am discutat in prealabil cu niciunul dintre cei 3, respectiv Dragos Stan, Claudiu Florica ori Dinu Pescariu, care era scopul infiintarii sau preluarii acestui offshore de la Dragos Stan pe numele meu.Nu pot preciza cu exactitate modalitatea in care am fost declarat beneficiar real al acestui offshore, insa imi amintesc cu precizie faptul ca in anul 2004 m-am deplasat la solicitarea lui Claudiu Florica, cu avionul, in Elvetia, la banca care se chema, fiind insotit de Claudiu Florica la banca mai sus aratata. Claudiu Florica mi l-a prezentat pe Christian Sieber, ofiterul lui de cont si in prezenta lui Claudiu Florica si la solicitarea acestuia am acceptat sa dau un specimen de semnatura in banca pentru acel offshore, pe care l-am considerat la acea data ca fiind un offshore care de fapt ii avea drept beneficiari pe Claudiu Florica si Dragos Stan.Ulterior emiterii specimenului de semnatura, Claudiu Florica mi-a spus ca vor fi virate 2 sume de bani in contul offshore-ului deschis la Bank Leu Ltd, cu sediul in Bahnhofstrasse 32, 8011-Zurich, sume care au si fost virate, respectiv:- 450.000 USD, in data de 14.05.2004 din contul Slytherin Marketing Ltd, un offshore cu sediul in Insulele Virgine si- 70.000 USD, in data de 02.07.2004 din contul lui Adrian Ujeniuc deschis la aceeasi banca, Bank Leu Ltd.Cuantumul sumelor mai sus aratate si virate in contul bancar al offshore-ului au fost stabilite de Claudiu Florica, iar de transferul bancar din offshore-ul Slytherin Marketing Ltd, stiu ca s-a ocupat Dragos Stan.Cred ca am fost folosit de Claudiu Florica, prin punerea mea lain acest offshore, de a carui infiintare s-a ocupat Dragos Stan, un apropiat si partener de afaceri al lui Claudiu Florica. In legatura cu plata sumei de 70.000 USD de la Ujeniuc Adrian in data de 02.07.2004, suma virata tot in contul offshore-ului, pot preciza ca aceasta suma a fost virata ca urmare a intelegerii anterioare dintre Ujeniuc Adrian si Claudiu Florica, pentru a fi folosita de mine in vederea cumpararii influentei unora dintre functionarii de rang inferior din Guvern.In data de 02.12.2004, tot din Slytherin Marketing Ltd a fost efectuata plata sumei de 128.000 USD, in acelasi cont bancar si mi s-a spus atunci ca aceasta suma de bani urmeaza a fi data celor care au contribuit la semnarea actului aditional nr. 1, iar eu trebuia sa asigur aducerea in tara a acestei sume.(...)".De asemenea, relevanta a fost si declaratia lui Dragos Serban Stan referitor la disimularea originii ilicite a sumei de 22.787.515 de dolari, care ar reprezenta o parte din folosul patrimonial necuvenit obtinut din infractiunea de abuz in serviciu de catre Fujitsu Siemens Computers GmbH Austria in urma incheierii cu Guvernul Romaniei a contractului comercial de inchiriere licente nr.0115RO/15.04.2004 si a actului aditional nr.1 privind extinderea acestuia pentru produsele educationale Microsoft.In declaratia data la data de 15 ianuarie 2018 acesta a dat mai multe detalii interesante."In perioada 2003-2010, am fost director general la SC Net Consulting SRL, o companie specializata in tehnica de calcul. In anul 2003, Net Consulting era partener local al Microsoft Romania si respectiv partener local al reprezentantei din Romania a companiei Fujitsu Siemens Romania (FSC). In anul 2003 FSC era singurul partener global al Microsoft Romania, aspect ce presupunea ca avea dreptul de a comercializa produse Microsoft in toata Europa.Net Consulting era un partener local al Microsoft impreuna cu alte doua firme si anume, Radix si Dim Soft. Din aceasta pozitie cunosteam faptul ca Microsoft depunea o activitate intensa inca din anul 2000 de a convinge autoritatile romane sa intre intr-un proces de legalizare a licentelor Microsoft folosite. Din cate stiu in anul 2003 s-a semnat in acest sens un memorandum intre Microsoft si Guvernul Romaniei, cred ca in cadrul unei intalniri de la Milano.In anul 2003, reprezentanta locala a FSC, era condusa de domnul Florica Claudiu, care lucra sub coordonarea FSC Austria a carei structura la momentul respectiv era compusa din presedinte Markus Dekan, director economic - Hainz Mazinger, respectiv Victor Malinovski - director de vanzari pe Europa. Organizatia FSC de la Viena era coordonata de FSC Germania.Intrucat FSC era singurul partener international al Microsoft, sucursala Microsoft Romania a apelat la FSC pentru a sprijini eforturile de legalizare a folosirii licentelor Microsoft. In mod personal nu am cunoscut in mod direct persoane care au fost implicare in concretizarea proiectului, altele decat Florica Claudiu si Dinu Pescariu. Nu am participat la nicio intalnire pe acest subiect, privind concretizarea efectiva a proiectului.In cursul anului 2003, am fost contactat de reprezentantii FSC prin Claudiu Florica si Victor Malinovski, cu solicitarea de a gasi o formula logistica prin care daca contractul intre Guvernul Romaniei si FSC se va finaliza, FSC sa poata efectua plata unor servicii catre terti, prin servicii intelegand, servicii de natura celor cuprinse in memorandumul semnat in 2003.Acest fapt, coroborat cu prezentarea ulterioara a listei cu beneficiarii platilor prezentata mie de Claudiu Florica, m-a facut sa nu suspectez in niciun fel eventuala provenienta ilicita a sumei de bani incasata de Profinet de la FSC.In discutiile ulterioare pe care le-am avut cu reprezentantii FSC Austria, acestia au agreat ca firma care va efectua serviciile, poate fi o firma cu teritoriu fiscal diferit de Austria sau Romania.In acelasi timp am stabilit faptul ca FSC, va fi protejata printr-o clauza contractuala de eventuala neefectuare sau efectuare incompleta a serviciilor si ca operatiunile de extindere in teritoriu se vor declansa in principal la cererea FSC, eu neavand niciun fel de contact direct cu beneficiarul contractului dintre FSC si Guvernul Romaniei.La finalul 2003, am fondat cu sprijinul KPMG Zurich, Dinu Pescariu si Thomas Heintschell, firma Profinet cu sediul in Liechtenstein. Introducerea lui Dinu Pescariu in compania Profinet, a fost facuta la solicitarea lui Florica Claudiu, fara a-mi spune motivul.In continuare, PROFINET a semnat doua contracte cu FSC, primul contract in noiembrie 2003, iar ulterior, in anul 2004, a fost semnat o extensie a acestui contract, de aceasta data avand ca obiect servicii de consultanta si de alta natura care sa poata fi oferite mai departe catre beneficiar.Pentru efectuarea acestor plati a fost interpusa firma Slythering, cu sediul in Insulele Britanice Virgine, avand aceeasi trei actionari ca si Profinet, motivul introducerii acestei companii, fiind acela ca taxele din BVI erau mai mici decat cele din Liechtenstein, aceasta structura fiind sugerata de consultantul KPMG.Practic, din sumele primite ca urmare a contractului si a adendumului aferent, din firma Slythering au fost efectuate urmatoarele plati:- cca. 3.000.150 dolari catre Firma Atlantis, apartinand lui Culavoc Nicolae;- cca. 3.000.200 dolari catre Dinu Pescariu in contul personal, transfer facut la solicitarea acestuia;- cca. 3.000.000 dolari catre Florica Claudiu, dar in prealabil din compania Slythering aceasta suma a fost transferata in firma Zonko din BVI (al carei actionar eram impreuna cu Thomas Heintschell) iar apoi in contul meu personal Gauss de unde am virat acesti bani catre Claudiu Florica. Aceasta plata a fost efectuata in aceasta modalitate, si anume prin contul meu personal Gauss, din cate imi amintesc, la solicitarea lui Florica Claudiu;- cca. 7.650.000 dolari catre compania Running Total Grup, controlata de Nicolae Dumitru si Khalil;- cca. 1.250.000 dolari catre compania Meneldil controlata de Khalil;- cca. 500.000 dolari catre Adrian ujeniucC;- cca. 600.000 dolari catre Nero Invest, apartinand lui Pletea Sorin;- o alta suma de bani al carei cuantum nu-mi amintesc, catre firma Zonko, bani din care asa cum am aratat mai sus, a fost efectuat transferul catre Claudiu Florica;- cateva sute de mii de dolari catre firma Quinn controlata de mine.Sumele de bani incasate de mine (aproximativ 2.000.000 dolari), au fost drept recompensa pentru serviciile de consultanta financiara si tehnica, aferente contractelor intre Profinet si FSC, prestate de mine.Nu am cunoscut conditiile in care a fost incheiat acest contract dintre FSC si Guvernul Romaniei. Nici Claudiu Florica si nici Dinu Pescariu sau orice alte persoane, nu mi-au sugerat modalitatile prin care a fost incheiat si finalizat acest contract".