Milionarul Nelu Iordache, cunoscut drept "Regele Asfaltului", condamnat la 2 ani de inchisoare cu suspendare pentru dare de mita Decizia este definitiva

In acelasi dosar, Ion Ghelmez, fost sef al Centrului de Retinere si Arestare Preventiva si ulterior Sef al Biroului de Supravegheri Judiciare din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, ambele din cadrul IPJ Giurgiu, a fost condamnat la 4 ani de inchisoare dupa ce a fost gasit vinovat de mai multe fapte de coruptie Cunoscut ca "om de incredere" al lui Ghelmez, Tibi Laurentiu Boscan, ofiter in cadrul Biroului de Supravegheri Judiciare din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale - IPJ Giurgiu, a primit 2 ani de inchisoare cu suspendare pentru luare de mita.Concret, Nelu Iordache fusese condamnat in faza de fond de Tribunalul Giurgiu la 2 ani cu suspendare, iar Curtea de Apel Bucuresti i-a respins contestatia: "Respinge ca nefondat apelul declarat de apelantul inculpat Iordache Nelu impotriva sentintei penale nr. 523/9 noiembrie 2019 a Tribunalului Giurgiu pronuntata in dosarul cu nr. 942/122/2017."Decizia Curtii de Apel este definitiva, potrivit portalului instantelor. Ancheta procurorilor DIICOT din acest caz scoate la iveala modul in care politistii ii favorizau pe arestati si pe persoanele care se aflau in arest la domiciliu sau sub control judiciar si care trebuiau verificate constant de oamenii legii.Fostul sef al Arestului, Ion Ghelmez (52 de ani), a fost arestat aproximativ trei luni in acest caz, in perioada 25 aprilie 2015 - 13 iulie 2015. In prezent, el s-a pensionat din politie.Doua persoane cercetate pentru infractiuni economice, Constantin Mircea, cunoscut drept "Mondialul Numarul 1", si fiul sau Nicolae Constantin, poreclit "Mondialul", au avut parte de un tratament de VIP in perioada in care au fost inchisi in Arestul Politiei din Giurgiu.Gardienii au inchis ochii in momentul in care cei doi au dat chiar si o petrecere in celule de ziua lor. Facilitatile de care beneficiau nu s-au oprit aici: discutiile cu avocatul lor le aveau in biroul sefului Arestului, desi pentru asemenea activitati exista un spatiu special de intalnire.Cei doi erau scosi in "curtea de aer" mai des si pentru o durata mai mare fata de ceilalti arestati si chiar au fost mutati intr-o camera mai luminata si mai curata.In cazul lui Nelu Iordache, acuzatiile au legatura cu perioada in care milionarul se afla in arest la domiciliu in vila sa din "Adunatii-Copaceni."Milionarul i-ar fi dat mita politistului Ghelmez mai multe piese de mobilier - birouri, biblioteci, noptiere, scaune - si doua aparate de aer conditionat care erau folosite. Aparatele de aer conditionat au fost gasite in timpul perchezitiilor acasa la ofiterul Tibi Laurentiu Boscan.Boscan chiar a prezentat intreaga situatie la DIICOT."In vara anului 2014, m-am deplasat cu Ghelmez Ion in mai multe randuri la locuinta arestatului la domiciliu Iordache Nelu pentru a-l controla pe acesta, ocazie cu care Ghelmez Ion de fiecare data s-a plans ca nu avem la serviciu birouri, scaune si rechizite. Iordache a dat de inteles ca ar putea sa ne ajute.Ulterior, Ghelmez mi-a spus ca a rezolvat-o cu mobilierul de la Iordache si ca pana se va repartiza inca o incapere de birou pentru Biroul Supravegheri Judiciare sa tin mobilierul pe care il va dona Iordache, sa-l depozitez la mine in garaj pentru ca nu are alt loc unde sa-l depoziteze.Eu am acceptat cererea lui Ghelmez Ion din acelasi motiv enuntat mai sus, pentru ca imi era sef si depindeam de el, fiind o persoana care nu suporta sa fie contrazis sau sa fie refuzat," a povestit politistul.Piesele de mobilier au fost depozitate in prima faza in garajul lui Boscan, iar ulterior au fost folosite pentru mobilarea unui birou din sediul IPJ Giurgiu."Aceste piese de mobilier au fost reparate de membrii biroului supravegheri judiciare, in sensul ca le-au curatat, le-au lustruit, acestea nu puteau fi folosite in forma in care au fost luate.Unele dintre ele erau demontate si nici nu au avut toate piesele si pentru montaj necesitau suruburi si sisteme de prindere pe care le-au cumparat pe banii lor," a explicat Boscan.In timpul anchetei si al procesului, Nelu Iordache a negat vehement toate acuzatiile DIICOT in acest caz si a cerut achitarea.