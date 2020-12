Milionarul Steinmetz si consilierul Silberstein, plangere la CEDO dupa ce au fost condamnati definitiv in dosarul Ferma Baneasa

Procesul in faza de apel, de la Inalta Curte, ar fi incalcat legea si regulile justitiei, sustine avocatul Yuval Sasson, citat de publicatia Haaretz. Aparatorul precizeaza ca intentioneaza sa apeleze la instanta europeana pentru a anula sentinta definitiva."Dupa o achitare bine motivata, care a avea sute de pagini, de catre instanta districtuala din Romania - care a aratat, printre altele, ca ancheta inculpatilor a fost condusa intr-un mod scandalos, care a inclus falsificarea probelor din motive improprii, procurorii romani a depus recurs la Inalta Curte a Romaniei," explica acesta.Din pacate, mai declara Yuval Sasson, procesul de apel s-ar fi desfasurat intr-un mod in care este imposibil sa se numeasca un proces echitabil si ridica indoieli cu privire la independenta compeltului de 3 judecatori."Clientii mei sunt hotarati sa lupte pentru nevinovatia lor in instantele europene si suntem increzatori ca vor rasturna decizia romaneasca, asa cum au facut de mai multe ori cu privire la alte decizii ale instantelor din Romania," conchide avocatul.Miliardarul Benyamin Steinmetz este unul dintre cei mai bogati oameni de afaceri israelieni si investitor in proiectul Rosia Montana din Romania.Tal Silberstein a fost consultant politic al premierilor Adrian Nastase si Calin Popescu Tariceanu si al fostului presedinte Traian Basescu . Cei doi sutn dati in urmarire nationala.