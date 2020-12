Minciunile pe care deputatul "Mitraliera" le-a spus pentru a obtine titlul de "Luptator pentru Victoria Revolutiei din decembrie 1989"

Timisoara- Bucuresti- Pitesti

"Impostor cu rol determinant"

Declaratia din 2004:

Declaratia din 2016:

Potrivit DNA, Catalin Radulescu a incasat indemnizatii de gratitudine in valoare de 2.020 lei/lunar incepand cu data de 1 ianuarie 2015, in total 143.420 lei, acuza DNA.Anchetatorii explica ca "Mitraliera" a dat doua declaratii la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor, in 2015 si 2016, pentru a obtine acest titlu. In aceste declaratii ar fi precizat aspecte neconforme cu realitatea cu privire la activitatea sa revolutionara in orasele Timisoara si Bucuresti in perioada 16-21 decembrie 1989.Surse judiciare au explicat, pe scurt, ce contin aceste declaratii. "Spunea ca pe 16 decembrie 1989 era la Timisoara. In noaptea de 16-17 decembrie ar fi stat in fata casei lui Laslo Tokes, apoi ca s-a dus sa ocupe si apoi sa apere Piata Operei din Timisoara. Pe 20 decembrie 1989 povestea ca a fost in primul rand la Bucuresti, iar pe 21-22 decembrie era la Pitesti," explica sursele citate."Declaratiile respective ar fi contrazise in mod evident de documentele existente la dosarul administrativ al acestuia, existent la S.S.P.R., din care ar rezulta ca suspectul a desfasurat activitate revolutionara doar in orasul Pitesti, incepand cu data de 22 decembrie 1989, dupa fuga dictatorului, nicidecum in orasele Timisoara si Bucuresti," acuza DNA.In decembrie 2018, publicatia Recorder a scris despre acest caz si dezvaluia ca dosarul de revolutionar al lui Catalin Radulescu e plin de declaratii care se bat cap in cap si niciun alt participant la evenimentele din 1989 nu a confirmat faptele de vitejie pe care le-a insirat in cele doua declaratii date in 2004 si 2016.In 2004 sustinea ca a facut Revolutia in Pitesti, iar in 2016, cand revolutionarii au fost reverificati si criteriile au devenit mai aspre, spunea ca a luptat in Timisoara si Bucuresti. La Pitesti s-a iesit in strada dupa fuga dictatorului, asadar, n-a fost propriu-zis o revolutie, ci o celebrare a eliberarii, relata sursa citata."Am participat activ la Revolutia din Decembrie 1989 inca din 22 Decembrie 1989, cand am fortat intrarea in Consiliul Judetean Arges dupa ce am incitat un grup de oameni de pe strada, in centrul orasului Pitesti impreuna cu Pop Mihai Doru, Nicolae Saceleanu si altii in timp ce la televizor Nicolae Ceausescu isi tinea ultima cuvantare (i).Am fost ales in primul Consiliu Judetean al FSN Arges care s-a format pe 22 decembrie 1989, apoi ca membru in Biroul Executiv al CFSN Arges."In noua declaratie din dosar, scrisa in 2016, deputatul PSD , isi aminteste brusc ca a participat si la evenimentele din Timisoara, dar si la cele din Bucuresti si inventeaza fapte de care nu pomenea nimic in marturia din 2004."In decembrie 1989, in zilele de 17 si 18 decembrie, am iesit in strada impreuna cu ceilalti manifestanti, in fata Comitetului Central de Partid din fata Facultatii din Medicina si a caminului studentilor, unde am scandat lozinci impotriva regimului comunist si a lui Ceausescu: "Libertate", "Jos Ceausescu", "Jos comunismul!", "Azi in Timisoara, maine in toata tara" si unde s-au rupt toate insemnele Comitetului Central de Partid si s-a mers la Sediul Comitetului Central.Ulterior am participat la manifestatia din Piata Operei din Timisoara, iar in data de 19 decembrie 1989 am fugit cu trenul la Bucuresti, unde am participat, in data de 21 decembrie 1989 la mitingul de protest din fata Comitetului Central al PCR, la discursul ultim al lui Nicolae Ceausescu, urmat de fuga acestuia cu elicopterul ().In data de 22 decembrie am fugit la Pitesti, unde pe strada am inceput sa strig aceleasi lozinci: "Jos dictatorul", "Jos Ceausescu", "Libertate", "Azi in Timisoara, maine in toata tara" si din centrul orasului langa mine s-au alaturat si alti manifestanti, plecand spre Comitetul Central de Partid, unde am fortat intrarea in sediu spargand geamurile de la intrare si am construit un comitet al Frontului Salvarii Nationale ad-hoc in fata Comitetului."