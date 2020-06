Ministrul Sanatatii cere intrunirea de urgenta a CA al Unifarm pentru a discuta situatia directorului general, acuzat de coruptie

Cine este Adrian Ionel Eugen, directorul Unifarm SA

Potrivit anchetatorilor, directorul Unifarm, Ionel Adrian, este cercetat sub control judiciar de DNA pentru achizitiile din timpul pandemiei. El " ar fi pretins 760.000 euro unui intermediar ce reprezenta o societate comerciala pentru ca CN Unifarm SA, companie de stat, sa atribuie un contract de achizitie a echipamentelor de protectie impotriva infectarii cu virusul COVID 19 (250.000 de combinezoane si 3 milioane de masti chirurgicale)", se arata in comunicatul DNA.Ionel Adrian a declarat pentru Ziare.com ca este nevinovat si asteapta sa stranga dovezi in acest sens.Potrivit Digi 24 , inainte de a conduce Unifarm, Adrian Ionel a detinut, pe langa alte pozitii in domeniul privat, posturi la spitalul privat Sanador sau la Relad Pharma, unul dintre cei mai mari distribuitori de medicamente din Romania la acel moment.La cativa ani dupa ce Adrian Ionel a parasit Relad, compania s-a aflat in centrul unuia dintre cele mai spectaculoase scandaluri de insolventa de pe piata farmaceutica din Romania. Adrian Ionel a mai lucrat si in cadrul Societatii Nationale de Radiocomunicatii.