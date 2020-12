Nicusor Constantinescu, audiat la DNA intr-un dosar legat de Herghelia Mangalia. Ce declara fostul presedinte al CJ Constanta

Anuntul legat de actiunea procurorilor a fost facut chiar de catre Nicusor Constantinescu, pe pagina sa de Facebook "Pe data de 16 decembrie, ora 10, sunt chemat (fara citatie) la audieri, la DNA Constanta, in dosarul 176/P/2017 Herghelia Mangalia! Invit cu aceasta ocazie toata presa si lumea interesata de aceste abuzuri! (...) Se pare ca la DNA Constanta nu exista coronavirus !", a anuntat fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta pe pagina sa de socializare.El a declarat jurnalistilor la intrarea in sediul DNA Constanta ca acest dosar a fost facut de Politie Politica DNA - SRI."E aceeasi Politie Politica SRI-DNA din 2009-2020. Dosarul e 176. Apare raportul CSM cu Politia Politica de la Constanta in care tinta sunt eu, ca presedinte al Consiliului Judetean, Radu Mazare , iar executantii sunt dansii, procurorii DNA si ofiterii SRI.", a declarat Nicusor Constantinescu.Intrebat cum se simte, fostul sef al Consiliului Judetean Constanta a raspuns: "Nevinovat ma simt".Nicusor Constantinescu a fost condamnat in mai multe dosare instrumente de catre procurorii DNA, in unele definitiv, iar in altele in prima instanta Citeste si: