O decizie CCR a grabit prescrierea faptelor in cazul "Valiza Tel Drum"- Liviu Dragnea. DNA a clasat dosarul

Povestea anchetei de la DNA

De ce s-a dat clasarea

Este vorba de o serie de investigatii jurnalistice, denumite #TeleormanLeaks, care au avut ca punct de plecare o serie de documente gasite, in 2018, pe unul dintre hard-disk-urile care ar fi apartinut Nicoletei Pene - directorul comercial al Tel Drum. Liviu Dragnea , presedintele PSD , 5 noiembrie 2018: "Eu nu am legatura cu acea valiza, poze cu mine cred ca sunt mii in aceasta tara, unii poate le tin pe tableta, altii sub perna."In toamna anului anului 2018, DNA a deschis o ancheta in acest caz, doar cu privire la fapta, in termeni de specialitate "in rem"."Aceasta etapa nu are caracterul formularii unor acuzatii impotriva unei persoane, ci are doar semnificatia instituirii cadrului procesual in care se pot strange primele probe cu privire la o anumita fapta," precizeaza DNA, intr-un raspuns pentru Ziare.com.Dupa finalizarea cercetarilor in cauza respectiva, la data de 05 ianuarie 2021, procurorii anticoruptie au dispus solutia clasarii, in conformitate cu prevederile art. 16, lit. c ("nu exista probe ca o persoana a savarsit infractiunea") si f ("a intervenit amnistia sau prescriptia, decesul suspectului ori al inculpatului persoana fizica sau s-a dispus radierea suspectului ori inculpatului persoana juridica") din Codul de Procedura Penala.Potrivit DNA, considerentele pe care s-a intemeiat aceasta solutie au avut la baza, printre altele faptul ca, intre momentul inceperii urmaririi penale "in rem" si cel al primirii raspunsului transmis de autoritatile judiciare din Brazilia la cererea de comisie rogatorie, a intervenit Decizia CCR nr. 297/26 aprilie 2018.Decizia CCR "prevede ca intreruperea cursului prescriptiei raspunderii penale se face doar prin indeplinirea unui act care, potrivit legii, trebuia comunicat, in cauza in care persoana vizata avea calitatea de invinuit sau inculpat.""Cu privire la celelalte aspecte, in urma cercetarilor efectuate, fiind epuizate toate mijloacele probatorii, nu au rezultat probe certe si suficiente pentru a dovedi dincolo de orice indoiala rezonabila, ca faptele pretins a fi savarsite intrunesc conditiile de tipicitate ale infractiunilor de coruptie investigate," conchide DNA.