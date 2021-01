O firma controlata de doi israelieni va furniza procurorilor DNA un sistem multifunctional de interceptare, pentru suma de 2,8 milioane de lei

Sistemul, care include si un autoturism SUV 4X4, plus servicii de instalare si configurare, va fi livrat pana la finele lunii ianuarie 2021.Cellphone Group Impex a fost infiintata in anul 1997, are ca obiect de activitate "alte activitati de servicii informationale" si a consemnat in 2019 o cifra de afaceri de 50.000 lei.Asociatii firmei sunt doi cetateni israelieni, Beizer Arie si Cooper Gil Yossef, fiecare cu 50% din capitalul social, relateaza Profit.ro.